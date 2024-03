Masonería paraguaya niega que juez de Chaco’i forme parte de su organización

José Fernández Zacur, gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, afirmó que el juez de paz de Chaco’i Jorge Adolfo Franco Garelik no forma parte de su organización, en relación al hallazgo de una espada con diseños “masónico” en una de las residencias allanadas por la investigación de un supuesto esquema de estafas.

“Yo no sé por qué la Senatur no pone dentro del circuito turístico los castillos ahora. Hay castillos en el interior, me voy enterando ahora”, se burló en relación al particular diseño de una de las casas allanadas.

“Esta persona no forma parte de los registros de la Gran Logia Simbólica del Paraguay ni tiene nada que ver con ella. Por supuesto que como institución deslindamos cualquier responsabilidad por el uso indebido de simbología masónica”, agregó.

Espada es falsa y se vende en internet

Fernández Zacur señaló en referencia a la supuesta espada “masónica” que se trata de una imitación de origen chino comercializada a través de internet. “Son baratijas, pero manchan la imagen de la institución, así que por ese motivo quería hacer esta aclaración”, señaló.

Contó que, si bien dentro de los rituales masónicos se utilizan espadas, no tienen relación con las que se pueden llegar a ofrecer en portales de internet y que imitan la simbología. “Para nosotros es imposible detener porque no son símbolos que uno pueda registrar bajo propiedad industrial porque son de uso genérico”, manifestó.

“Nos es imposible proteger tanto el uso del nombre ‘masonería’, como la escuadra y el compás, como la simbología porque al ser de orden genérico no se pueden registrar”, explicó.

Resaltó además que las espadas son “herramientas que tienen una significación espiritual muy profunda y relevante para nosotros, que no tienen nada que ver con su aspecto bélico, sino muy por el contrario”.

