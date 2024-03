Nativos cierran media calzada de la ruta PY02 para exigir víveres

Unos 30 nativos, entre hombres, mujeres y niños, bloquearon media calzada de la Ruta PY02 en el Km 183 en el distrito Caaguazú. Los manifestantes aseguraron que continuarán con la medida de fuerza hasta que el Institutito Paraguayo del Indígena (Indi) les provea los kits de alimentos.

Varios camiones de gran porte y automovilistas quedaron atrapados en la fila de vehículos y los conductores no tuvieron otra opción que aguardar hasta la liberación de la ruta.

Lea más: Indígenas ocasionaron grave accidente sobre la ruta PY02

El líder de la comunidad Mandu’ara, Isidoro Acosta, manifestó que tienen una nota con mesa de entrada en el Indi mediante la cual solicitaron víveres para la comunidad, pero hace dos meses que no reciben nada. Señaló que no tienen alimentos y que necesitan para esta Semana Santa. Agregó que los encargados del Indi distribuyeron víveres en otras comunidades, mientras ellos no están recibiendo nada la institución.

Agregó que si no reciben los víveres reforzarían la medida de protesta hasta que las autoridades se hagan cargo.

El encargado de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Caaguazú, Juan Garcete, manifestó que hace menos de un mes que la comunidad recibió víveres del Indi y que están al día con la asistencia a los nativos. Señaló que muchas comunidades no usan adecuadamente los alimentos que reciben y buscan recibir cada 15 días los víveres. Indicó que los kits de alimentos son para más de un mes, pero los nativos no racionan adecuadamente.