Prestadores de servicios de la EBY exigen diálogo y pago de salarios retrasados

Funcionarios que formaron una organización denominada Comisión de Prestadores de Servicios de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) llegaron este lunes desde Ayolas hasta la Capital, primeramente con el objetivo de dialogar pacíficamente con el director, Luis Benítez, pero como este no los atiende y ante la falta de diálogo, no les quedó de otra que tomar una medida de fuerza y manifestarse.

Instalaron una carpa en el lugar en la que esperan que Benítez los reciba.

Miriam Rojas, vocera de la organización, comentó que hoy a primera hora el director de Yacyretá les respondió un mensaje y les dijo que “tengan paciencia”, pues estaba en Mburuvicha Róga reunido con gobernadores, pero pese a que lo esperaron un día, finalmente nunca los recibió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea: Yacyretá: prestadores de servicio siguen aguardando respuestas

En medida de fuerza desde hace 22 días

La trabajadora comentó que están en esta situación desde hace 22 días, cuando instalaron una carpa frente a la sede de la EBY en la ciudad de Ayolas.

Vinieron a Asunción en un minibús solo 12 personas, pero aclararon que en realidad son 32 funcionarios que están pasando por una situación económica difícil, ya que les adeudan entre seis y ocho meses de pago.

Recordó que tuvieron una reunión en el mes de noviembre, en la que se habían comprometido a no salir a las calles a manifestarse, a cambio de una solución y de que no se despida a ninguno de sus compañeros.

Sin embargo, cuenta Rojas, pese a que ellos cumplieron su parte del acuerdo, la EBY no lo hizo, y en los primeros días de marzo despidieron a 11 trabajadores en un solo día.

Lea más: Yacyretá: prestadores de servicio tercerizado marcharon para reclamar pagos y trabajos

“No afectamos mucho a la parte económica”

Los funcionarios afectados por esta situación son limpiadores, encargados de limpieza de áreas verdes, transporte, etcétera.

“Nos habían explicado el tema económico, que entendimos, pero a cambio pedimos que a ninguno se le desvincule”, contó Rojas, antes de mencionar que los puestos que reclaman son “pequeños, te dan para un sueldo mínimo, por lo que no afectamos mucho a la parte económica”.

“Para no romper nuestro compromiso no salimos a la calle hasta ahora, diciembre pasamos sin nada, porque no nos pagan desde hace por lo menos seis meses, y ahora salimos porque ese no fue el acuerdo”, dijo Rojas.

La peor parte para los trabajadores es que a los desvinculados “no les pagaron ni un solo mes”, dijo la entrevistada.

Más info: Yacyretá: falta de pagos a proveedores genera crisis en Ayolas

“Le pagaron a cualquiera menos a nosotros”

“Ahora vino un desmbolso de G. 2700 y le pagaron a cualquier otro menos a nosotros, ni un solo mes. Creemos que porque estamos manifestándonos”, comentó.

Enfatizaron que lo que les trajo hasta esta situación es la falta de diálogo, y que ahora hablarán con el director se la EBY “sea como sea”.