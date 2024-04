Juez recuerda como “héroe civil” a Martín Almada por ser quien descubrió los Archivos del Terror

Para el juez José Agustín Fernández, Martin Almada deja su nombre escrito en las páginas memorables del Paraguay, por tener el mérito de iniciar el primer caso histórico de Habeas Data, tras la sanción de la Constitución Nacional de 1992, lo que le llevó a descubrir el “Archivo del Terror”.

“En principio, él presenta su acción y dice que estuvo encarcelado dos años y más, todas sus peripecias, todas sus torturas, y que no sabía por qué lo detuvieron y él quería saber, entonces para eso pedía la acción del Habeas Data, que se revise, que se vea dónde están esos documentos”, explicó.

Contó que los primeros informes llegan en diciembre del mismo año, en donde la Policía de la Capital decía que esos documentos habrían desaparecido con el golpe de Estado en 1989. “Llega ese informe y él se va a visitarme a mi despacho, estaba indignado. Pateaba las paredes, decía ‘esto no puede ser, esto es una vergüenza, hay que procesarles a todos estos, al jefe de investigación, al jefe de la policía’”, relató.

Martin Almada ya sabía donde estaban los documentos

El juez contó que Almada, después de tranquilizarse, le dijo que ya sabía donde estaban esos documentos, y le consultó si es que se animaba a ir a buscarlos.

“Me dice: - ¿vos te animas verdad, en ir a traer esos documentos? Nosotros encontramos. - Claro que sí, le digo. Yo no tenía ni idea de la magnitud y el volumen de la envergadura, ni en que me estaba inmiscuyendo”, agregó.

Siguió su relato recordando que en esa época se “pinchaban” los teléfonos, pese a eso, quedaron en que Almada avisaría a Fernández que lo llamaría para hacer un procedimiento temprano, dicho procedimiento sería el allanamiento a la sede del Archivo del Terror.

El hallazgo del “Archivo del Terror”

Fernández contó que el 22 de diciembre, Almada lo llamó a la mañana y le dijo para encontrarse frente a Canal 13, en Lambaré. El juez subió a su vehículo con un policía, que era su guardia, un ordenanza y el actuario.

“Sale él de su vehículo: ‘acá cerca está el lugar donde está’, le sigo yo. Llegamos al lugar, a unas cuantas cuadras, a un lugar totalmente poblado, una dependencia policial bastante extensa, como una manzana, cerca de una bajada, cerca de Canal 13, de repente, cuando yo llego, ya veo que estaban apostados periodistas, fotógrafos”, contó.

Agregó que después supieron que Martín Almada tenía el dato y ya había hablado con Cristian Torres, que era director del Canal 13.

Oposición del subcomisario Aguilera

Fernández contó que se encontraron con el subcomisario Ismael Aguilera, subjefe de policía, quien se opuso a que ingresen al Archivo del Terror.

“Tuve que ser un poco duro allí, me indignó la forma en que me dijo por qué era la manera consuetudinaria. Antes se decía que en la calle era de la Policía, y este me decía que le esperemos al jefe. Eso realmente me indignó en ese momento, le dije: no, yo estoy investido de la autoridad que me otorga la Constitución y la ley le ordena a usted que me deje ingresar”, relató.

“Me dijo “Le digo que yo no estoy autorizado”, le respondo “le ordeno a usted que me deje pasar, estamos en democracia y en democracia, la ley tiene que imperar”, eso está filmado felizmente, fue un hito histórico, para nosotros, también para el Poder Judicial”, refirió.

El Archivo del Terror

El juez describió el lugar donde descubrieron el Archivo del Terror como una pieza grande, como de 4x6, llena de documentos. Dijo también que tuvieron que romper la cerradura, abrir a la fuerza, y que apenas al entrar, tocar y alzar el primer documento, se percataron que eran reveladores.

“Yo recuerdo bien que una de las primeras fichas que tomó la de los hermanos Ramírez Villalba y eso era un proceso abierto allí en otro juzgado. Agarro, veo el libro de Laino, el general comerciante, y Martín Almada llorando allí decía ‘acá está. Mira un poco. Mira lo que es esto”, prosiguió.

Dijo que a partir de ese descubrimiento la historia cambió, fue un antes y un después en materia de derechos humanos. Encontraron en total 700.000 folios, entre biblioratos, informes, carpetas de entrada y salida, carpeta de declaraciones, nota de informes de vigilancia confidenciales, libro de novedades, archivadores de carpetas, casi 12 mil fichas, casi 2.000 cédulas de identidad, 20.000 fotografías, 543 casetes con grabaciones y algunos documentos anteriores a 1954.

Creación del Centro de Documentación y Archivo del Terror

Fernández contó que tras 10 horas de trabajo, acompañó personalmente el traslado a su despacho de los documentos. Al tercer mes crearon el Centro de Documentación y Archivo, lo que son “Los Archivos del Terror”, y en el 2008 se inaugura el Museo de la Justicia y Archivo del Terror, también ahora digitalizado y microfilmado.

“La policía tenía un estilo, una nomenclatura, una forma de clasificación, eso facilitó mucho el trabajo enseguida. Al segundo día ya estaban ahí ofreciéndose muchas ONG, el Comité de Iglesias, el Centro de Documentación y Estudios, que fue la primera ONG que trabajó con nosotros en esa tarea. Esa tarea no la hizo solo el Poder Judicial”, indicó.

Agregó que como el poder muchas veces se manifiesta en la omnipotencia, en la creencia de la impunidad eterna absoluta, fue que se encontraron los documentos en Paraguay y no en Argentina o en Chile, considerando que nuestro país es el único que tiene estos documentos de la dictadura. “Esta gente que se creía más allá del bien y el mal, que los brazos de la justicia nunca le iban a tocar”, afirmó.

Trabajan en la digitalización del Archivo del Terror

Fernández contó que actualmente se encuentran trabajando en la digitalización del Archivo del Terror, y que actualmente hay un sistema de búsqueda que uno pone un nombre, y va a aparecer algún dato.

“Hay un link en la página del Poder Judicial que lleva el archivo, de hecho, nuestro gran sueño es eso, que cualquiera pueda acceder. Estamos en esa tarea, todo es también costos, todo es recursos, todo es tecnología. Hoy en día nuestro mayor anhelo es entusiasmarle a los jóvenes”, refirió.

Explicó que uno puede pedir el documento para ser utilizado con firma y certificación que es del archivo. “Esos documentos forman parte de la memoria del mundo y tiene cierto rigor también muchas veces para su para emitir en papel, pero está abierto allí, ya le dimos al Archivo Nacional también para que emitan”, agregó.

Sobre Martín Almada aseguró que “hizo mucho por el país, es un héroe civil, que ahora que él ya no está con nosotros de manera física, cumplió su misión en la tierra, por su querido Paraguay”.