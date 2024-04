¿Por qué pueden interceptar aviones militares y no narcoavionetas?: la explicación del ministro de Defensa

Una aeronave militar tipo Tucano de la Fuerza Aérea Dominicana fue obligada ayer a bajar cuando sobrevolaba por tierras paraguayas.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, comentó que se bajó a dicho avión dominicano porque no contaba con la autorización de sobrevuelo por parte de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP).

“Lo acompañamos para que aterrice y ponga su documentación en regla. Todo se hizo en forma amistosa y caballerosa. Solamente cumplimos nuestra misión constitucional”, comentó.

¿Por qué no pueden interceptar narcoavionetas?

En ese contexto fue consultado por qué pudo hacerse una intervención exitosa con dicha aeronave, pero no se da la misma situación con narcoavionetas que trafican enormes cantidades de drogas a nuestro país, sin ninguna restricción de las fuerzas de seguridad.

Al respecto, el ministro afirmó que no se trata de la misma situación, ya que la aeronave dominicana tenía activado el dispositivo que permite localizarla en el espacio aéreo.

“No es lo mismo porque los aviones irregulares no pueden ser detectados por la torre de control, para eso necesitamos los radares que no tenemos. Hay diferencia abismal entre una aeronave de un país amigo que sobrevuela y que tiene prendidos todos sus instrumentos. No tenemos radares para los aviones irregulares”, resaltó.

Piden radares, pero no se compran

González señaló que ya están realizando un estudio sobre los tipos de radares militares que se ofrecen y cuál es más conveniente para el Estado paraguayo, en cuanto a efectividad para el control y en relación a presupuesto.

En ese sentido, indicó que pese a que presentan las propuestas para adquisición de los dispositivos, “yo no soy el dueño de la plata”, dando a entender que no son atendidos sus reclamos. “Lo que hacemos es proponer, explicar para que nos pongan los elementos para cumplir con nuestra misión constitucional y complementarias. Las Fuerzas Armadas están haciendo de tripas corazón muchas veces para cumplir con la misión”, declaró.