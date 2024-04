Rotondas, ciclistas y estado de las rutas: esto dice el director de la Agencia Nacional de Tránsito

Luis Christ Jacobs, explicó que las rotondas cumplen la función de ordenar el tráfico en un cruce peligroso, impidiendo un flujo de velocidad elevada en los cruces.

“En Asunción tenemos esa rotonda que está debajo del viaducto sobre calle última y Silvio Pettirossi, que hace por ejemplo para entrar de calle última a la avenida Silvio Pettirossi haga esa circunvalación en esa rotonda sin poder tomar velocidad. Ahora, si yo no respeto esos límites de velocidad que están indicados en la rotonda, pierdo el control del vehículo”, indicó.

¿Quién tiene preferencia en las rotondas?

El director de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial dijo que quien está girando en la rotonda tiene prioridad de paso.

“Vamos a suponer que yo vaya en esa misma rotonda, por calle última y en sentido contrario, viene alguien a girar la rotonda para continuar por San Martín (continuación de Silvio Pettirossi) entonces , el que viene en sentido contrario y gira en la rotonda para entrar a San Martín tiene prioridad y el que va por última tiene que frenar y esperar que se complete esa maniobra que está haciendo el otro conductor”, explicó.

En el caso del fatal accidente en Montelindo, Chaco, donde un bus chocó contra la estructura de una rotonda, dijo que no saben lo que pasó, pero sí saben lo que pasó en otras rotondas, como por ejemplo en la de la la ruta duplicada, donde por por exceso de velocidad ocurrieron varios accidentes.

Estado de las rutas

Luis Christ Jacobs dijo que hay rutas que están en proceso de reconstrucción, por lo que cuentan con problemas de señalización, pero la mayoría de las rutas que están cuidadas, están bien señalizadas, y citó como ejemplo las rutas PY01 (tramo desde Quindy hasta Encarnación) y PY06, cuyo mantenimiento se realiza de manera tercerizadas

“Acceso Sur, por ejemplo, hasta Quindy va a ser duplicada, no sé si ya tendrán los fondos, es algo que yo no manejo, pero una vez que eso se llegue a duplicar, por supuesto, el mantenimiento va a ser que se mantenga también en buenas condiciones, la mejor alternativa, como sucede en casi todos los países del mundo, es la alianza pública privada a cambio del peaje por un tiempo se hace la construcción y el mantenimiento”, afirmó.

Indicó que la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial no tiene la potestad de controlar infraestructura vial, trabajo exclusivo del Ministerio de Obras Públicas; sin embargo, la Agencia se encarga de revisar y proponer las medidas de seguridad, así como que se cumplan con los cursos de conducción que las licencias que ya están unificadas sean expedidas correctamente, y de la capacitación de diferentes tipos que se hacen en todo el país.

Municipios sancionados por expedición irregular de registros

Luis Christ Jacobs comentó sobre el trabajo que realizan con la agencia en el monitoreo de la expedición de los registros de conducir.

“Nosotros estamos monitoreando permanentemente los cursos de conducción de acuerdo a cómo están establecidos hasta ahora, hay municipios que fueron suspendidos por no observar lo que la Agencia Nacional de Tránsito estableció al respecto”, refirió.

Explicó que la primera vez se le suspende al municipio 10 días y si no corrigen los errores que tienen, o se les sorprende en alguna falta, hasta que corrijan eso, son suspendidos sine die. Agregó que los municipios intervenidos por alguna falencia en el sistema, ya sea que no hayan dado correctamente los cursos de conducción o que estén otorgando licencias que no reúnan los requisitos que exige la agencia.

Categorización de ciclistas

Luis Christ Jacobs contó que hoy se reunieron con las diferentes instituciones que aglutinan ciclistas, debido a una laguna en la ley al respecto, por lo que en conjunto quieren trabajar eso para que en el futuro exista mayor garantía en cuanto a la circulación de ciclistas.

“No están previstos en nuestras leyes la categorización de los ciclistas, están los ciclistas que como yo, solo salimos a pasear, pero están también los ciclistas de competencia que en todos los países del mundo entrenan en las rutas y eso por ejemplo es algo que tenemos que reglar para categorizar la calidad de los ciclistas”, explicó.

Agregó que en el caso los ciclistas profesionales tienen un carnet que otorgan los ciclistas agremiados de profesionales del Paraguay y que depende de la Unión Internacional de Ciclistas, que es la que regula al final todo el ciclismo profesional.