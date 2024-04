Tribunal decreta rebeldía y ordena captura de exfiscala acusada por supuesto pedido de coima

El inicio del juicio oral y público a la exfiscala Patricia Filippi Sarubbi por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) estaba previsto para el miércoles pasado, pero no se pudo realizar debido a que la extitular de la Unidad Fiscal N° 2 de Paraguarí no se presentó. Esta causa se abrió a partir de una denuncia realizada en el año 2019 por el entonces intendente de Escobar, Elvio Ruiz Díaz, quien reveló que la agente fiscal de Paraguarí pidió dinero para no imputarlo por supuesto enriquecimiento ilícito.

El abogado César Rufinelli informó al Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete, que su representada se encontraba con reposo por dengue.

Ante esta situación, el Tribunal intimó al defensor a que presente el resultado laboratorial del diagnóstico de dengue de su defendida, en un plazo de 24 horas.

Como esto no se dio, el colegiado dispuso la constitución del médico forense al domicilio de Filippi, a fin de constatar si las condiciones en que se encuentra la misma le impedian comparecer a la audiencia.

Médico forense se fue al domicilio de exfiscala acusada, pero no encontró a nadie

El Dr. David Samudio Villamayor, médico forense del Poder Judicial, informó al Tribunal de Sentencia que se constituyó en la residencia ubicada en la calle Urdapilleta casi Gómez de la Fuente de Asunción, pero encontró la casa cerrada y a pesar de aplaudir durante varios minutos no fue atendido por nadie, por tanto no pudo realizar la evaluación médica solicitada.

En su resolución, el Tribunal argumenta que el comportamiento de la acusada ante el llamado del Juzgado se infiere razonablemente la falta de voluntad de someterse al proceso penal y recuerda lo previsto en el artículo 82 del Código Procesal Penal

El referido artículo dice textualmente: “Artículo 82. Rebeldía. Será declarado en rebeldía el imputado que no comparezca a una citación sin justificación, se fugue del establecimiento o lugar donde está detenido, desobedezca una orden de aprehensión o se ausente sin aviso de su domicilio real. La declaración de rebeldía y la consecuente orden de captura serán dispuestas por el juez. En los casos de rebeldía se podrán publicar datos indispensables para su captura, mediante orden judicial”.

“En el caso que nos ocupa se comprueba fehacientemente la falta de voluntad de la acusada de someterse al llamado de Ia Justicia, por lo que corresponde Ia aplicación del art. 82 del C.P.P., teniendo en cuenta que la misma no se encontraba en su domicilio, conforme al informe del médico forense y no se ha dado cumplimiento a la intimación de presentar el resultado del laboratorio del diagnóstico médico presentado por la defensa. Tal circunstancia de incomparecencia iniustificada corresponde la declaración de rebeldía.

El fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), acusó a la exfiscala Patricia Filippi por supuesto cohecho pasivo agravado, a raíz de una investigación abierta a partir de una denuncia presentada por el entonces intendente de Escobar Elvio Ruiz Díaz, quien falleció durante la pandemia. El exasistente fiscal Adolfo Candia también ha sido acusado por este caso.

El 4 de julio de 2010, la entonces fiscala Patricia Filippi y su asistente Adolfo Candia fueron imputados por un pedido de coima de entre G. 70 millones y 100 millones para desestimar una denuncia contra el intendente de Escobar, Elvio Ruiz Díaz.

Radio ABC Cardinal divulgó tres audios filtrados, que revelaron cómo el intendente de Escobar fue coaccionado a pagar una coima de G. 70 millones a la fiscala Patricia Filippi para no ser imputado e ir a prisión.

En una parte del diálogo, la fiscala pregunta al intendente qué le parecería dar unos G. 70 millones, a lo que Ruiz Díaz dice que lo va a pensar.