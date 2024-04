Gobierno anuncia mudanza del Buen Pastor: “Si Dios quiere, este año”

La cárcel de mujeres “Buen Pastor” -ubicada en Asunción- podría ser mudada y las obras para una nueva edificación podrían ya iniciar este año, según refirió hoy el ministro de Justicia, Ángel Barchini, esto de igual manera “si Dios quiere”.

“Vamos a mudar el Buen Pastor del lugar de donde está; no puede ser que en la zona más cara y en la zona más transitada del país tengamos un centro penitenciario de mujeres que no cumple con las condiciones mínimas para atender la sensibilidad que tiene una mujer. Ahí hay madres, hay chicos que van a visitar y no están dadas las condiciones para ese hacinamiento en el Buen Pastor”, refirió.

NOTICIA EN DESARROLLO.