Dakovo: Juez rechaza habeas corpus reparador

El juez en lo civil y comercial del 12° turno, Guillermo Trovato, rechazó un habeas corpus reparador planteado a favor de Aldo Cantero Cáceres, quien se encuentra privado de libertad desde noviembre del año pasado, cuando fue detenido junto con otras personas durante el Operativo Dakovo.

Aldo Cantero Cáceres, de 45 años, fue detenido en la mañana del 5 de diciembre del año pasado, en su domicilio ubicado en el barrio Remansito de Ciudad del Este, en uno de los numerosos allanamientos realizados en forma simultánea en el operativo desplegado en el marco de una investigación sobre tráfico de armas.

Cantero, quien se encuentra recluido en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, alega que la privación de su libertad es arbitraria e ilegítima, pues a la fecha ya han pasado casi 120 días más del plazo establecido para la formalización del pedido de extradición, sin que el estado requirente avance en su investigación ni aporte pruebas fehacientes de su participación en el ilícito investigado.

Extraditable niega participación en el tráfico de armas

“(...) me hallo sumamente preocupado, puesto que no tengo una mínima información con respecto al avance del proceso, cuál es la investigación en el exterior, que no tiene avances, por lo que también en el estado parte requirente, mis defensores han solicitado mi libertad por la falta de medios idóneos para sostener el pedido de prisión preventiva, siendo el nivel de involucramiento de mi parte en el hecho punible investigado una situación hasta fantasiosa y surreal pudiendo considerarse hasta un mito”; alega Cantero.

“(...) consideramos que la prisión preventiva decretada contra el accionante es ilegal abusiva, excesiva y violatoria de nuestro ordenamiento jurídico” argumentó a su vez el abogado Juan Carlos Vera Zarza, en una audiencia ante el juzgado, ocasión en que sostuvo que la investigación realizada en el vecino país es “deficiente”y está “plagada de mentiras”, entre otros cuestionamientos.

Ante una consulta del juez Trovato, el juez penal de garantías Osmar Legal informó que el recurrente es una de las diez personas cuya extradición ha sido requerida por la justicia brasileña, Los delitos investigados son tráfico internacional de armas, previsto en el art. 18 de la Ley 10826/2003 del Brasil, con una expectativa máxima de pena privativa de libertad de 16 años y organización criminal, previsto en el Art. 2, párrafo 4°, incisos III y V de la Ley 12850/2013 del Brasil, con una expectativa máxima de pena privativa de libertad de 8 años.

Asimismo, el Ministerio Público informó que la justicia brasileña ha remitido toda la documentación formalizadora del pedido de extradición realizado y que la Fiscalía ya recomendó al juzgado otorgar la extradición, pues se han cumplido todos los requisitos formales y legales para su concesión.

“(...) del simple análisis de las constancias vertidas en autos, se advierte que la privación de libertad del garantista Aldo Cantero Cáceres, fue ordenado por autoridad competente, en el marco de un Acuerdo sobre extradición entre la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil, el cual desvirtúa la ilegalidad invocada por el recurrente y en ante esta circunstancia, en que el beneficiario del recurso de habeas corpus se encuentra privado de la libertad por orden escrita de autoridad judicial, plenamente verificado con las copias autenticadas que fueran acompañadas al informe presentado por el Juzgado Penal de garantías interviniente, y el que surge que el encausado y el hoy accionante son la misma persona, basta para que sin más trámite se declare improcedente el ejercicio de esta garantía”, afirmó el juez Trovato.

El Operativo Dakovo

La operación Dakovo se desarrolló el martes 5 de diciembre de 2023 e involucró a 19 agentes fiscales quienes, junto con agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), encabezaron allanamientos en Central y Alto Paraná. También se realizaron intervenciones simultáneas en Brasil y Estados Unidos.

La operación Dakovo en Paraguay tenía 25 objetivos prioritarios para captura, entre militares y civiles, de los cuales 16 fueron detenidos en nuestro país.

Diez afrontan un proceso de extradición impulsado por la justicia brasileña, mientras que los demás están procesados por la supuesta comisión de los delitos de tráfico y comercialización de armas de fuego, alteración de datos, alteración de datos relevantes para la prueba, denuncia falsa y asociación criminal.

El presidente de la empresa International Auto Supply SA (IAS) el argentino Diego Hernán Dirisio (49), y su esposa, la exmodelo Julieta Vanessa Nardi Aranda (41), fueron detenidos posteriormente en la Argentina.