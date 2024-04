Suman los afectados por la inundación en Ñeembucú y suspenden clases presenciales

Cada vez más se vuelve crítica la situación de los pobladores de los diferentes distritos del Ñeembucú, que luego de las intensas lluvias registradas en la zona, quedaron inundados con pérdidas en los cultivos agrícolas, que era el sustento diario de las familias.

Las autoridades departamentales aún no cuantifican el total de los afectados, pero hasta ayer se tenía 750 familias en el distrito de Tacuaras, 500 familias en el distrito de Guazucuá y 150 familias en el distrito de Pilar, totalizando 1.400 familias.

A esto se debe sumar las familias de Estero Camba, San Lorenzo, Carandayty, todos del distrito de San Juan de Ñeembucú, también a las familias afectadas de Campamento Cué distrito de Gral. Diaz y a los pobladores del distrito de Laureles.

Pobladores afectados por inundaciones permanecen en sus casas

Hasta el momento, los pobladores cuyas casas están inundadas deciden permanecer en sus hogares a pesar de la cantidad de agua que les rodea, teniendo en cuenta que aún no hay un refugio instalado por las autoridades para evacuar a las familias afectadas.

Las clases fueron suspendidas en algunas escuelas de la zona, principalmente en la zona de Otazu, Estero Camba y Carandayty, todos en el distrito de San Juan de Ñeembucú. Según el supervisor Ever Arce, las clases fueron suspendidas por el pésimo estado de los caminos que dificulta que los docentes y alumnos lleguen a las escuelas.

Dijo que existen docentes que viajan a caballo, pero que últimamente las condiciones del puente en la zona de Ciervo Blanco, distrito de San Juan de Ñeembucú, ya no permite el paso, razón por la cual decidieron implementar las clases de manera virtual hasta que la situación vuelva a la normalidad.

Ventas de productos

Las productoras del asentamiento Belén, del distrito de Tacuaras, llegaron hasta la ciudad de Pilar, para vender lo poco que queda de sus productos. Se ubicaron en una plaza céntrica e hicieron como una feria en donde ofrecieron sus productos agrícolas como poroto, arveja, mandioca y batata. Complementaron con queso Paraguay, miel de abeja, limón, pomelo, y maní.

Maria del Rosario Britez, agricultora del asentamiento Belén, indicó que la situación no es nada buena en la zona, que el panorama es desolador y ya dan por perdido sus cultivos agrícolas para el año. “Nosotros hemos perdido nuestro cultivo completamente, lo que hemos sembrado y que nos iba a sustentar por un año, lo perdimos todo, está todo bajo agua”, se lamentó la mujer.

Dijo que en el asentamiento viven más de 200 familias y que todos están en la misma situación” Ahora ya hay menos producción de leche, las vacas ya no dan leche porque no hay alimentos, y al no haber leche, ya no habrá queso Paraguay”, precisó la productora.