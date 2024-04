Accidente fatal en Arroyos y Esteros: Fiscalía no investiga sobre posible responsabilidad, denuncian

El domingo 15 de octubre del año 2023 se produjo un accidente fatal en la ciudad de Arroyos y Esteros. Sobre la ruta PY03, que en ese momento tenía gran cantidad de humo por quema de pastizales, tres vehículos tuvieron un choque de frente, Ariel Giménez (44), murió en el lugar y los otros dos vehículos eran conducidos por dos hermanos de nacionalidad brasileña -Gilberto y Norberto Arms- .

Desde entonces la viuda de Giménez, Caren Soledad Mariño, a cuyo cargo quedaron dos niñas desamparadas, movió cielo y tierra para que la Fiscalía investigue cómo fue realmente el choque.

La mujer asegura tener un video y testigos presenciales que le afirman que los brasileños se adelantaron en doble línea y se pasaron indebidamente al carril en el que viajaba Ariel Giménez.

La única pericia favorece a brasileños

Por eso, la viuda insiste en que el Ministerio Público investigue y determine responsabilidades, pero hasta el momento la única pericia que hizo la Fiscalía dice que el choque fue a consecuencia de la humareda y “por causas naturales”.

Lamenta que ya cuatro fiscales pasaron por la unidad de Emboscada, donde se atiende el caso, y ninguno le ha dado respuestas. Le llama la atención que la noche del accidente, la abogada de los brasileños haya gestionado el informe de los bomberos y pedido una pericia que favoreció a sus clientes.

Sin embargo, la abogada de Caren Soledad Mariño ya pidió pericia en más de dos ocasiones, y el Ministerio Público no les responde; ni siquiera les atienden cuando se acercan a la oficina del fiscal, denuncia.

No fueron ni siquiera detenidos

La mujer recordó que la noche del accidente, los hermanos Arms no estuvieron detenidos ni siquiera dos horas en la comisaría. Se encargaron de pagar los gastos del sepelio y continuaron normalmente sin ser nunca objeto de investigación, y menos imputados.

Pese a ello, los testigos presenciales, que son dos trabajadores que esa noche acompañaban a Ariel Giménez y un poblador de la zona, insisten en que hubo adelantamiento indebido por parte de los extranjeros.

Inclusive, los hombres que trabajaban con el fallecido declararon que esa noche, los brasileños les ofrecieron dinero. La declaración obra en la carpeta fiscal, asegura Caren Mariño, pero aún así, no hay un solo avance en la causa.

La viuda insiste en que los brasileños se adelantaron y chocaron frontalmente contra el vehículo de su marido.

Ningún fiscal le explica por qué no investiga

La viuda también reclamó que en los primeros días posteriores al accidente, el fiscal a cargo firmó absolutamente todos los pedidos que le hacía la abogada de los brasileños.

“Si me tengo que encadenar en la Fiscalía lo voy a hacer porque no nos dan razón. A través de fuentes me enteré de que pasaron dinero”, denunció la viuda.

Lamentó que nunca ninguno de los fiscales le dijo personalmente ni a ella ni a su abogada la razón por la que no investigan a los extranjeros.

“Yo tengo el video del accidente y se ve bien que mi marido está un metro de distancia de la franja del medio de la ruta. ¿Cómo pasó? Un perito solo con mirar la foto me dijo que es obvio que el brasileño pasó al carril de mi marido”, cuestionó Mariño.

Vehículos involucrados en el percance

El informe policial indicó que estuvieron involucrados tres vehículos en el accidente, una camioneta de la marca Daihatsu, color rojo guiado por Gustavo Ariel Giménez de 44 años, quien fue la víctima fatal; una camioneta de la marca Volkswagen tipo Saveiro color gris con chapa brasileña, conducido por el ciudadano brasileño Gilberto Arms y una camioneta de la marca Ram color blanco guiado por Norberto Arms, también brasileño. Ambos ciudadanos extranjeros salieron ilesos del siniestro.

Durante tres días intentamos comunicarnos con la investigadora a cargo de la causa, la fiscala de la Unidad de Emboscada, Betty Brítez, en su celular con terminación 909. Pero pese a que por escrito le dimos detalles sobre el tema del que queríamos hablar, no respondió a nuestros sucesivos intentos de comunicación.

Desde la redacción de ABC Color, quedamos a su disposición para brindarnos la versión del Ministerio Público sobre esta investigación.