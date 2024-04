Muertes por raudales: intendentes tienen responsabilidad, según arquitecto urbanista

Los intendentes tienen responsabilidad en las muertes de ciudadanos en los raudales, por ser quienes administran la ciudad y los recursos de los contribuyentes, por lo que deberían actuar en la prevención, según dijo Ricardo Meyer.

“Tenemos un déficit enorme en infraestructura. Todo esto es consecuencia de no haber actuado a tiempo, sobre todo con los desagües pluviales. La responsabilidad, yo creo que es responsabilidad de los administradores, de los intendentes, que al fin y al postre son personas que se postulan a esos cargos, que, voluntariamente, optan por administrar una ciudad con todo sus riesgos”, indicó.

Explicó que la ciudad es un sitio donde se generan muchísimos riesgos, algunos prevenibles, como en el caso de los raudales, que son consecuencia de la falta de planificación, que si bien los accidentes pueden ocurrir, es impensable que no tenga un cartel, o que porque nunca murió nadie ahí, no debían poner un cartel que advierta del peligro en la zona.

Autoridades son responsables en la gestión de territorio

Meyer dijo que las autoridades son responsables en el sentido de la gestión del territorio, porque la planificación se tiene que hacer en el momento en que se va urbanizando la zona, y no es lógico lo que ocurre en Paraguay, que se lotea un lugar, se muda la gente, no tiene desagüe, no tiene cloaca, no tiene instalación eléctrica y después los vecinos tienen que gestionar sus instalaciones para que llegue la energía eléctrica y llegue el agua.

“En el caso de Lambaré y de Luque murió gente, pero ocurrió en Limpio que se inundó todo, posiblemente por una obra que contuvo el cauce del arroyo, o el hecho de ir pavimentando toda la ciudad, y eso hace que ya no filtre más el agua, entonces corre en la superficie sin desagües pluviales, pero la responsabilidad es de cada equipo administrador empezando por la cabeza”, afirmó.

Agregó que hay lugares que no se deberían ocupar, como las zonas bajas que históricamente fueron lugares donde se acumulaba el agua para que eso se filtre lentamente, lugares que ahora están llenos de edificios, acumulando agua que va a buscar el lugar por donde salir y si encuentra un obstáculo, va a inundar toda esa zona.

No es excusa el que no haya dinero

Meyer dijo que en caso de que los intendentes digan que no hay dinero, es una excusa, ya que toda persona que asume un cargo administrativo, sabe que los recursos son limitados y las necesidades son infinitas.

“Uno tiene que dar prioridad, lo que ocurre es que los desagües generalmente no salen lindos en las fotos porque están todos enterrados y en las fotos salen mejor algo que va para arriba. También los tiempos políticos son muy breves y los tiempos de la planificación son mucho más extensos, entonces no se debe planificar para una sola gestión municipal, se tiene que planificar para muchos años”, explicó.

Señaló que a medida que cambian las administraciones, la planificación tiene que seguir y esa es la visión que se tiene hoy día en el urbanismo, si bien hay toda una corriente de urbanismo táctico que va tocando puntos específicos de la ciudad para tratar de generar una sinergia y que a partir de allí se desarrolle el resto, también está el urbanismo de planificación tradicional en la cual tenemos un déficit enorme en Paraguay, donde cada uno construye donde quiere, y que al final las inmobiliarias son las que van desarrollando las ciudades y después se tiene que invertir en infraestructura para satisfacer necesidades.

Venta de terrenos de la Costanera de Asunción

Meyer dijo que la planificación territorial no solamente termina en lo urbano, ya que la ciudad debería pensarse de acuerdo a su abastecimiento, cuya zona no debería estar a 200 km, debe estar cerca de la zona hortícola de la para que lleguen los alimentos.

Indicó que nadie puede ocupar cualquier tierra y crecer como una mancha de aceite, lo que se llama densificación, por lo que es necesario que la ciudad sea más densa y ocupe menos territorio, lo cual abarata costos y facilita el funcionamiento.

“Yo siempre voy a defender el espacio público. Siempre voy a no privatizar el espacio público. Necesitamos espacios públicos en estas ciudades, espacios públicos de calidad, porque es el espacio democrático por excelencia, ese lugar de encuentro, debería ser el lugar de encuentro de la gente, porque si no vamos a generar una sociedad cada vez más dividida cada vez más asimétrica cada vez más desigual”, dijo sobre la venta de terrenos de la Costanera de Asunción.

Insistió en que se deben defender los espacios públicos y dotarles de infraestructura, lo cual se puede hacer mediante alianzas con el sector privado, pero a cambio de que generen espacios para toda la para toda la ciudadanía.