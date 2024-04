Siguen las quejas por la falta de asfalto en camino que conecta a Caacupé con Piribebuy

Para llegar a la compañía Itaybú Guazú, de Caacupé, se tiene que pasar por el kilómetro 53 de la ruta PY02 y hacer un trayecto alejado de la ruta principal de unos 17 kilómetros. Al llegar a este tramo se puede observar la desidia de las autoridades por el desastroso camino que une con la ciudad de Piribebuy. El sitio se encuentra totalmente olvidado por las autoridades. Tanto es así que desde hace 10 años los pobladores de la zona se ven afectados por la falta de asfalto. En el camino se puede observar que hay enormes baches que dificultan el trayecto para las personas.

Hernán Ocampos, poblador de la compañía de Itaybú Guazú de Caacupé, lamentó la penosa situación en la que viven los lugareños desde hace años, porque esto algo que vienen arrastrando desde el 2009.

Añadió que a causa del pésimo estado de las calles tienen constantes accidentes que involucran a motociclistas y automovilistas. “Los baches son muy grandes y ocasionan los percances con frecuencia”, apuntó.

Las comunidades más perjudicadas son Santa María, Yhakarohysã, Ytaybú Guazú, Cañada, Cordillerita, Ykuá Porã y Paso Jhu.

El poblador lamentó que tengan que estar humillándose para exigir algo que les corresponde por derecho. Además de que son habitantes que viven en una comunidad bastante alejada del centro, tienen que soportar un camino deplorable, que también destruye los vehículos. “Con esta situación gastamos mucho más dinero en el mecánico que en cualquier otra cosa”, señaló el denunciante.

Visitada en época de elecciones

Otra de las quejas de la comunidad de Ytaybú Guazú, y varias compañías aledañas, es que la zona solo es visitada por los políticos cuando quieren buscar acumular votos.

“Vienen prometen empedrados, seguridad, y asfalto, pero nada de eso se cumple. El resto de empedrado que se tiene en la comunidad está inconcluso porque se hizo solo la mitad y corresponden a las obras abandonadas de Salín Burazrquis y Efraín Alegre (PLRA), que habían sido ejecutadas en el año 2009″, puntualizó el poblador.

Actualmente, esta zona no cuenta con una unidad de salud cercana, no hay comisaria, no ingresa un transporte público y tampoco tienen señal para internet, por lo que si hubiera un algún accidente grave todo se complicaría en el lugar.

Movilización sin éxito

El pasado 14 de abril los afectados realizaron la última manifestación en la ruta principal de Caacupé para expresar la disconformidad por la falta de asfalto, pero lamentablemente nada ha servido porque hasta ahora ninguna autoridad se ha acercado para ofrecer alguna solución viable. Los afectados siguen en la espera de que se realicen los trabajos correspondientes.

Para consultar sobre el problema llamamos al director de Obras Viales del MOPC, Alfredo Bordón, a su número de celular que termina en 820, pero no atendió nuestras llamadas.

También tratamos de comunicarnos con Jaqueline Benítez, encargada de comunicación del MOPC, llamamos a su celular que termina en 255, pero no atendió. Estamos abiertos si desean referirse al caso denunciado.