Video: así opera presunto descuidista en un bus, según captó una pasajera

Nahara Martinetti logró captar con su celular el momento en que un joven, aparentemente estudiante, le reclamaba a un hombre la devolución de su aparato celular que le había extraído de su mochila. El presunto ladrón sería un “descuidista” que opera en la zona con otras personas.

Ella viajaba rumbo a su trabajo y cuando iba a bajar del colectivo, el hombre al que se le ve en la estribera mete la mano en su cartera, pero no logra quitarle algo. Se percata en el mismo momento en que el estudiante reclama la devolución de su celular.

Así operan los descuidistas

La denuncia que Martinetti realiza en las redes sociales y la reitera a ABC Color indica que son varias las personas que suben al bus para el “operativo apriete”.

Explica que cuando alguien va a descender se acercan entre dos o más personas que supuestamente también bajarán en la misma parada.

Uno de ellos es el que más se acerca y mete la mano a la cartera, el bolsillo de algún saco o campera, o bien, cortan la cartera o mochila para robar billeteras y aparatos móviles.

“No es la primera vez que me pasa y son las mismas personas. Esta vez no lograron sacarme algo, pero anteriormente me robaron una billetera”, comenta.

Una vez que se les reclama, estos niegan el hecho, culpan a la persona que bajó en la anterior parada y hasta se ofrecen para ayudar a recuperar lo robado.

Otros pasajeros le comentaron que las mismas personas ya fueron vistas en colectivos en la zona de Areguá, San Lorenzo e inmediaciones de la Estación de Buses de Asunción.