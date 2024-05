Peña sobre el reglamento de la UE: “Es una locura lo que están haciendo”

En un encuentro llevado a cabo en Obligado, Itapúa, el presidente Santiago Peña escuchó a los productores preocupados por los efectos del reglamento 1.115 de la Unión Europea. Una de las mujeres productoras indicó que los trabajadores cumplen con el Gobierno, pagan impuestos y dependen del clima para tener una buena cosecha.

“Nosotros no queremos ser empleados de la Unión Europea, me gustó su palabra cuando dijo que nos va a defender, eso es lo que esperamos, que nos defienda, y vamos a estar al lado para defender nuestra posición, no tenemos metralleta pero tenemos cosechadoras, tractores y otros implementos que podemos sacar a las rutas si es necesario”, dijo dirigiéndose a Peña, para luego pedir el rechazo rotundo a este reglamento.

En respuesta, el presidente Santiago Peña pidió a los productores no tener miedo, pues los paraguayos son los “dueños de su destino. Depende de nosotros y de nadie más, van a escuchar muchísimo de este tema de la Unión Europea, todavía hay muchísimo camino por andar y Europa se va a dar una gran sorpresa el día que tenga un problema de abastecimiento de alimentos, porque esto que están haciendo es una locura, es una locura lo que están haciendo, pero es una decisión de ellos”.

Agregó que el país debe estar en condiciones de defender al sector productivo y pidió tranquilidad y seguridad. “Nuestra determinación es inquebrantable, sea la Unión Europea, sea China o sea quien sea, nadie nos va a venir a atropellar, nadie. Yo estoy decidido a eso y tengo ministros que están decididos a esto”, garantizó.

Señaló que su gabinete va a defender la posición del Paraguay y tiene sobre sus espaldas el apoyo político del Partido Colorado, “que a lo largo de su historia ha defendido al paraguayo”.

Reglamento de la UE es un “experimento”, dice Peña

Dijo que lo que quiere hacer la Unión Europea es un “experimento, pero nosotros no vamos a enfrentar esto dándoles la espalda, sino de pie y de frente, por eso venimos a pedir que confíen en nosotros, que nos controlen con sus representantes en los gremios, pero bajo ninguna circunstancia tengan miedo”.

Pidió además a los productores que sigan trabajando e invirtiendo sin temor. “Les aseguro que el camino para el progreso no conoce atajos, vamos a entregar más títulos, más financiamiento, vamos a acceder a más mercados y vamos a ser el país más desarrollado del mundo, y cuando un país quiera seguir con su locura de seguir imponiendo restricciones y el precio de los alimentos siga creciendo y se mueran de hambre, el Paraguay seguirá siendo el gran héroe”, declaró con firmeza.

