Pobladores de Valle Apu’a exigen a las autoridades soluciones definitivas

Las inundaciones siguen presentes en varios distritos del departamento de Ñeembucú, afectando a más de 4 mil familias en condiciones vulnerables.

Las constantes precipitaciones registradas desde el 5 de abril pasado, inundaron los distritos de San Juan de Ñeembucú, Tacuaras, Laureles, Guazú Cuá y Pilar. Las compañías de Valle Apu’a, Kamba Kuá y Medina del distrito de Pilar, también están afectadas por la cantidad de agua y a la fecha, los pobladores nuevamente salieron a la calle para manifestar su indignación ante la indiferencia de las autoridades.

Hasta el lugar llegaron el intendente municipal de Pilar, Fernando Ramírez (ANR), el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), el diputado nacional Diosnel Aguilera (PLRA), y los concejales departamentales David Cardozo (ANR) y Jaime Recalde (ANR). Acompañaron a la delegación también el jefe del distrito 12 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Pedro Cantero, y el representante del Consorcio CTC, Diego Gómez.

Afectados por inundación exigen una solución

Los afectados por la inundación exigieron a las autoridades buscar soluciones a la situación por la cual están atravesando hace más de 41 días. Yanina Valenzuela, una pobladora de Valle Apu’a, indicó que las aguas no han bajado hasta ahora y que la situación se encuentra muy difícil para muchas familias, ya que han perdido todo.

“Lo más difícil para los padres es que sus hijos no pueden seguir las clases. Nosotros tenemos un problema: no tenemos trabajo, ya no tenemos nada que vender y ya no tenemos dinero para cargar saldo para que nuestros hijos sigan con la clase virtual, y presencial no pueden hacer porque los caminos están intransitables. Además, una de las docentes no comprende la situación”, indicó.

Pedro Riveros, pequeño productor de la zona, reiteró una vez más la necesidad de verificar de las obras de la defensa costera, principalmente el canal de derivación y la estación de control hídrico construido sobre el arroyo Ñeembucú.

Además, solicitó al intendente municipal la conformación de una secretaría de fiscalización de las obras en la ciudad. “Tenemos que tener una comisión o una secretaría de verificación o fiscalización de las obras, como que en nuestra casa vienen a construir una obra de gran envergadura y nosotros no vamos a fiscalizar”, mencionó.

Inundaciones superan registros históricos

Santos Cardozo, otro pequeño productor, señaló que nunca antes, ni en la inundación del año 1983, la cantidad de agua quedó tanto tiempo como en este caso. También recriminó al gobernador por no haber convocado antes a los pobladores a una reunión para buscar una solución definitiva al tema.

Ceferina Pérez, otra pobladora, cuya casa se encuentra a la entrada de la compañía y está en el agua desde el comienzo de la inundación, se preguntó: “¿A mí quién me indemniza por esto? He perdido todo, mis cultivos de mandioca, batata, mis animales, mis pertenencias, ¿quién me paga por esto?”, se lamentó.

El presidente de la Asociación de Oleros, Eligio Morínigo, pidió a las autoridades que les tengan en cuenta como se les tiene en cuenta a los pescadores. “Esta es nuestra veda, como los pescadores, la diferencia es que ellos tienen ayuda como bonos y kits de alimentos y nosotros no. Ya hace más de 1 mes y 15 días que estamos en el agua y luego de esto vamos a estar peor y no tenemos ayuda”, indicó.

Tanto el intendente Fernando Ramírez (ANR) y Víctor Hugo Fornerón (ANR) se comprometieron a apoyar con maquinarias y tubos de cemento para agilizar el paso de las aguas hacia el arroyo Ñeembucú para desagotar los campos de cultivos y de pastura.

El diputado Diosnel Aguilera se comprometió en presentar otro proyecto de ley para que los municipios afectados reciban más recursos económicos y así apoyar a las familias afectadas.