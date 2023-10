Chaco: aguda sequía obliga a muchos pobladores a consumir agua de tajamares

La aguda sequía que golpea a muchas localidades del Chaco repercute en la falta de agua para el consumo humano, principalmente en las poblaciones nativas, las cuales mayormente no tienen acceso a agua potable. En esa situación crítica, en distintas zonas del departamento de Boquerón se abastecen de agua no segura de tajamares y pozos dado que las fuentes de agua dulce o están agotadas o sobreexplotadas al punto de no abastecer.

Imágenes de pobladores e incluso niños bebiendo agua insalubre con tono marrón recorrieron las redes sociales en los últimos días. Muchos intentan colar con telas el vital líquido extraído de los tajamares, pero no hace gran diferencia. En numerosas localidades cargan agua distribuida por entidades públicas en los aljibes comunitarios o de las escuelas, pero debido al extremo calor racionar el agua se torna muy difícil.

Hasta ahora tienen agua de los tajamares. Si no hay lluvia, la situación de escasez del vital líquido empeoraría porque no tienen de dónde sacar, expresaron líderes de varias comunidades indígenas.

La Gobernación de Boquerón informó que constantemente reparten agua potable, aunque igualmente por la gran demanda no alcanza para todos. En las últimas semanas distribuyeron más de 500.000 litros del vital liquido en la zona de Laguna Negra y comunidades aledañas.

Los tajamares en general están prácticamente secos y lo que resta del vital líquido está muy sucio. Los pobladores juntan para intentar purificar de forma casera para el consumo y muchas veces el agua de los tajamares es compartido con animales, que también buscan fuentes de agua para la sobrevivencia.

Ayuda de la SEN

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) enviaron a finales de setiembre 290.000 litros de agua potable en camiones cisterna a la localidad de Teniente 1° Irala Fernández y otras localidades aledañas del departamento de Presidente Hayes, donde la sequía impacta con fuerza.

En la mayoría de las comunidades indígenas del Bajo Chaco también consumen agua de tajamar. Para evitar enfermedades por consumir agua contaminada hierven antes de beber, según explicaron.

Teniendo en cuenta la escasez de agua potable para consumo, partieron desde el Cuartel General del Comando del Ejército rumbo al Chaco paraguayo una caravana conformada por 15 camiones cisternas, 10 camiones adaptados con tanques de agua, 1 ambulancia, 2 vehículos comando, acompañados de funcionarios públicos y militares, según un anuncio oficial.

En otras comunidades alejadas y con caminos intransitables quedaron sin la asistencia del Gobierno central y las municipalidades, como es el caso de Mariscal Estigarribia, procuran obtener el agua de todas las formas posibles para poder ayudar.