Medicina-UNA: piden renuncias a denunciados

En una conferencia de prensa brindada esta mañana, Corbeta respondió a publicaciones en la que se lo acusaba de pretender cubrir a los hermanos Jaime y Emiliano Ibarrola Zárate, señalados por investigaciones periodísticas y denuncias de estudiantes como miembros de una claque que durante años hizo lo que quiso dentro del Hospital de Clínicas.

“Yo estoy haciendo todo lo que corresponde, acompañado de estudiantes, médicos y también profesores. Todo lo que se solicita se va a evaluar y se va a elevar también a la Fiscalía, todos los documentos que ellos precisan tanto administrativos como de Recursos Humanos”, manifestó el encargado de despacho de la Facultad de Medicina para luego agregar que se están estudiando todas las licitaciones aprobadas, que luego el deberá firmar, lo que implica una gran responsabilidad pues “de una manera incorrecta, por un error humano, me puede costar mi libertad”.

Indicó que no es investigador, sino el encargado de despecho, pero que a él le llegan todas las denuncias y por lo tanto debe dar la seguridad a quienes se acercan de que se realizará lo que corresponde.

Sobre los docentes denunciados por supuestas irregularidades o maltratos a los alumnos como los hermanos Ibarrola Zárate, Jaime y Emiliano; y Gustavo Rodríguez Andersen, Corbeta ratificó que ya les pidió su renuncia. “Resulta que a los docentes escalafonados se le tiene que hacer un sumario y como no cuento con consejo directivo, no puedo hacer sumario. Sí puedo pedirles renuncia, que es lo que hice”, puntualizó.

Aseguró que analiza con los asesores legales caminos para zanjar la situación. “La renuncia es un pedido que se hizo a exigencia de la asamblea de los estudiantes y yo no tengo ningún problema para hacerlo”, señaló. Dijo además que propuso que los tres sean excluidos de dar clases y tomar exámenes, debido a que los estudiantes tienen temores como consecuencia de las renuncias. “No van a cumplir con tarea docente ni asistencial”, afirmó.

Hasta el momento, continuó, ninguno de los tres ha dado respuesta a este pedido.

“Una destitución hecha de manera ilegal a mí me puede costar una demanda. En este momento no es una demanda a la facultad porque es todo personal. Cuando se tengan a las nuevas autoridades, ahí sí se va a poder sumariar y destituir a las personas”, acotó.

Además relató que todos los directores pusieron su cargo a disposición, algo que fue aceptado; y que cuatro sindicalistas fueron separados de sus cargos como consecuencia de problemas con estudiantes.

Corbeta explicó que el estatuto universitario otorga un plazo máximo de 30 días para convocar a elecciones de nuevas autoridades de la casa de estudios, a pesar de que los gremios de estudiantes y docentes pretenden que se espere más. Indicó que la convocatoria no significa que la elección se deba realizar dentro del plazo de los 30 días.

En otro momento, el encargado de despacho de la Facultad de Medicina adelantó que ya se tendrán todos los insumos necesarios para la atención de los pacientes del Hospital de Clínicas, a pesar de que aún no se habían quedado desabastecidos. Adelantó además que este lunes se depositará en el Ministerio de Haciendo para la liberación de fondos necesarios para el pago de haberes, incluidos aquellos que quedaron atrasados del mes de setiembre.