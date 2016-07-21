Incautan más de 20.000 cartuchos en Yaguareté Forest

La carga estaba en el interior de un vehículo Toyota modelo IST, color blanco, con chapa CBL623, a nombre de Reinaldo Romero Bogado pero guiado por Nycher Lorenzo Almirón Ortiz (23), quien quedó detenido. También están detenidos los demás ocupantes del rodado, identificados como Emigdio Ramírez Ocampos (62) y Lizandro Junior Almirón Caballero (20), todos comerciantes, oriundos de Juan León Mallorquín.

Luego de la revisión de la carga se encontró 150 unidades de calibre 16, marca Orbea, 4.000 unidades de calibre 9 mm, marca PMC, 550 unidades de calibre 357, marca PMC, 150 unidades de calibre 20, marca Orbea, 725 unidad de calibre 12, marca Orbea y 2.500 unidades de calibre 28, marca Río. Además, 1.250 unidades de calibre 32, marca Río, 500 unidad de calibre 36, marca Río, 10.000 unidades de calibre 22, marca Orbea, y 375 unidad de calibre 12 grueso, marca J.G.

Ahora, el fiscal Néstor Narváez, el director de la Zona Policial de San Pedro, Crio. Luis Cantero, y el jefe policial Abilio Lezcano se trasladan al sitio para verificar la carga e iniciar la investigación de la procedencia de los cartuchos. Las autoridades sospechan que estos cartuchos serían destinados para bandas criminales, en especial para el EPP, pues llamativamente el vehículo fue interceptado en la zona donde hace un año fueron asesinados tres policías por el grupo criminal EPP.

Lea más: Investigación por incautación de 20.000 cartuchos de armas fue desestimada