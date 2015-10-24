Protesta deriva en atropello

Según los primeros datos, un grupo de estudiantes se manifestó de forma pacífica frente a la vivienda del cuestionado docente en la tarde de este sábado en el barrio San Pablo de Asunción, al momento de la manifestación el docente no se encontraba en su vivienda.

Cuando Rodríguez Andersen se acerca a la domicilio a bordo de su vehículo, atropella a uno de los manifestantes de nombre Mauricio Ovelar, estudiante del 5° de Medicina, quien resultó con diversas lesiones en el cuerpo, “le tiró a un costado no se detuvo y vino corriendo a la Comisaría 16° Metropolitana”, relató uno de los testigos del hecho.

Acto seguido los propios estudiantes también fueron hasta la sede policial para radicar denuncia formal, sin embargo se dio prioridad Rodríguez Andersen para la realización del procedimiento policial. Una importante cantidad de estudiantes se moviliza a estas horas frente a la comisaría como medida de fuerza.

Rodríguez Andersen, junto con los hermanos Jaime y Emiliano Ibarrola Zárate son severamente cuestionados por varias irregularidades en el Hospital de Clínicas, los estudiantes exigen la renuncia de los mencionados como única alternativa para levantar la protesta en la facultad de Medicina de la UNA.

