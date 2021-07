Proyecto habitacional, paralizado en Ayolas

El grupo que visitó la Junta Municipal ayer en Ayolas manifestó que la Senavitat les había pedido a cada beneficiario, como uno de los requisitos para poder acceder a la casa, la creación de una cuenta bancaria donde debían depositar de manera inicial G. 500.000 para después ir realizando otros depósitos de acuerdo a las posibilidades de cada uno hasta completar G. 3 millones.

Indicaron que varios beneficiarios ya completaron ese monto de dinero, pero ya no volvieron a tener más informaciones precisas sobre el proyecto. “Para ganar esos G. 500.000 debo trabajar todo un mes y muchas compañeras debieron juntar moneda por moneda para poder cumplir con el requisito que nos puso la Senavitat y no es justo que ahora nos tengan en esta situación de no saber qué pasa”, dijo Felicita Vera, una de las beneficiarias.

Agregó que están cansados de tantas mentiras que realiza la secretaría de Estado. "Estamos cansados de que se nos mienta. Solo nos dicen que todo está bien encaminado, pero vemos que la realidad es otra. Nos pidieron que se hagan depósitos, pero hasta la fecha no se tiene ni el terreno. Lo que estaban en estudio de compra se encuentran en proceso de sucesión", dijo Vera.

La Arq. Sakura Kojima, del área Dirección General de Subsidios Habitacionales de la Senavitat, señaló que el inconveniente que se presenta dentro del proyecto habitacional se debe a que el terreno que se tenía previsto para la adquisición y construir en ese sitio las casas corresponde a una reserva boscosa. Cuando se ve afectado un tema relacionado al medio ambiente se debe solicitar una licencia ambiental y presentar ante el municipio un pedido de cambio de uso de suelo, que la municipalidad tiene que otorgar al Servicio de Asistencia Técnica (SAT), que es el nexo entre el grupo organizado que va a vivir ahí.

“El SAT no presento todavía la licencia ambiental solicitada ni tampoco el permiso municipal para el cambio de uso del suelo”, expresó la Arq. Sakura. Seguidamente, dijo que ya están en busca de otro predio para el proyecto. “Por una cuestión que a mí me comunicaron de palabras, no en documentación, el SAT está abocado a buscar otro terreno cuyas condiciones se pueda verificar y que sean habitable, pero hasta ahora no recibimos la propuesta de un nuevo predio” ,dijo.

Cuando se tenga la propuesta de un nuevo terreno, los técnicos de la Senavitat realizarán la verificación para ver si es habitable y después proceder a la evaluación del plan para su construcción y poder incluirlo dentro del presupuesto.