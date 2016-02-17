Se inician exámenes de ingreso en Medicina

El primer examen de ingreso para aspirantes a 190 plazas para la carrera de Medicina y Cirugía y 40 para Kinesiología consiste en la materia de Biología, como es costumbre, contando con 80 minutos para terminarlo, informó la Facultad de Médicas a través de un comunicado.

En el caso de los exámenes a ser tomados en Asunción, detalla que el ingreso al edificio de Ciencias Básicas, sito en Avda. Dr. Montero esq. Dr. Mazzei, del barrio Sajonia, será a partir de las 10:00. Se verificará la cédula de identidad y se indicará el aula correspondiente para cada postulante. Se habilitarán cinco aulas (A, B, C, D, E) para Medicina y Cirugía, y un aula (F) para Kinesiología y Fisioterapia.

Para el mediodía está marcado el cierre del portón de ingreso al edificio. Los lugares que ocuparán los postulantes se asignarán de acuerdo a un sorteo realizado por el Centro Nacional de Computación (CNC). A esta jornada de pruebas asistirán el decano Laurentino Barrios y miembros del Consejo Directivo, para dar inicio al examen.

Ingrid Rodríguez, directora de Admisión, refirió que durante todo el examen se garantizará la seguridad y trasparencia del proceso, con la presencia de miembros del estamento docente, estamento no docente y estudiantes, así como de padres de postulantes, abogados de la FCM, escribana pública, CNC, representante de la Secretaria Nacional Anticorrupción y de la Defensoría del Pueblo.

El escrito advierte a los aspirantes que no está permitido el ingreso de mochilas, libros, calculadoras o ningún tipo de aparatos electrónicos como celulares, tabletas, o similares. En simultáneo, para la sede de Santa Rosa del Aguaray están previstas las mismas actividades que para la sede central. Los exámenes se realizaran en la sede de la Facultad de esa localidad, en la cual se habilitarán tres salas.