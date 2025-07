Carlos Soler vuelve, pero no por Patria Querida

Carlos María Soler, quien fue diputado durante dos periodos por el Partido Patria Querida (PQ), reaparece en la esfera política para lanzarse a una nueva candidatura a la Cámara de Diputados, pero esta vez fuera del partido. Se trata del movimiento “Compromiso ciudadano”, cuyas candidaturas se oficializarán la semana que viene. Además de una lista para la Cámara Baja, aspiran a cargos a la Junta Departamental.

Pese a que será por fuera de dicho partido -ahora en la llanura-, serán jóvenes, mujeres y profesionales todos afiliados al partido. “Yo no me desafilié de PQ. Renuncié a mis cargos partidarios y me candidato por un movimiento independiente en la seguridad de que todavía podemos seguir construyendo una alternativa, con líderes del partido que tienen aún mucho que aportar y que no son tenidos en cuenta para pugnar cargos políticos”, sostuvo.

Detalló que, si bien en principio será de forma independiente, para más adelante no se descartan alianzas. “La esencia de la política es el mirar sin sesgos la posibilidad de lograr acuerdos que permitan construir proyectos que beneficien al país”, argumentó en diálogo con ABC Color. Justificó que no se candidata por el partido en que ha militado por 15 años, debido a que considera que va cerrando “un ciclo que se abre en la posibilidad de ser más aperturista para integrar a la mayor cantidad del proyecto”.

Por otro lado, criticó que pese a que “las listas desbloqueadas son el ADN” de PQ, “oh, sorpresa y vaya contradicción, eso no lo practican dentro del partido”, porque ya existen candidatos que ocupan los primeros lugares, “Entonces, ¿de qué listas desbloqueadas estamos hablando?”, cuestionó. Pese a esto, alegó que “no venimos en contra de Patria Querida. No estamos criticando a nadie”.

Finalmente, dijo que ve con buenos ojos la incursión de “outsiders”; no obstante, consideró que este fenómeno se acentúa porque la política está aplazada, por el fracaso de los dirigentes. “Hay 'outsiders' que vienen a quedarse pero otros que vienen a probar. Bienvenidos sean, pero que vengan comprometidos. Hay que mirar su trayectoria”, indicó.

Luego de dejar su banca en la Cámara de Diputados, Carlos Soler no se desvinculó completamente del ámbito legislativo, ya que se desempeñó como asesor externo del cuestionado senador colorado Víctor Bogado, quien en ese entonces era vicepresidente de la Cámara Alta.