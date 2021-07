Yabebyry: Realizan jornada de gobierno

La actividad se llevó adelante desde las 08:00 en tinglado municipal, donde estuvieron instituciones como: Identificaciones, del Registro Civil, Dirección General de Migraciones, Ministerio de Desarrollo Social, Defensoría Municipal. También, funcionarios del Ministerio de Defensa Pública, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Clínica Móvil.

Ignacio Brizuela, intendente colorado de Yabebyry, calificó de histórica la actividad para esta comunidad, porque hoy la población puede encontrar soluciones del día a día, sin tener que viajar a otros distritos y a la ciudad de Asunción para realizar gestiones, como cédula de identidad, Tekoporã, o tercera edad. "Lo que para otros es poca cosa, para el distrito yabebyrense, es muy grande", señaló.

Seguidamente interpeló Nicanor Duarte Frutos: “Señor director (Nicanor Duarte Frutos), no sé si es el momento, pero tengo un pequeño pedido para vos, hablo en nombre del departamento de Misiones, duele mucho ver muchas veces que en otros departamentos se construyen cosas que no son de primera necesidad, y en nuestro departamento todavía se está pasando necesidades básicas como caminos, agua potable, luz”, sostuvo y a renglón seguido agregó: “Señor director, quiero pedirte el asfaltado Ayolas – Yabebyry, quiero que me digas si se va hacer, y nos comprometemos a hacer las gestiones necesarias para que se llegue a concretar”.

Por su parte, Duarte Frutos, señaló que el asfaltado de 32 km, tendrá un costo de US$ 3.500.000. La concreción del proyecto será a través de un trabajo entre la EBY y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). “La prioridad del gobierno de Mario Abdo Benítez es asfaltar los caminos que unen a los pueblos”, agregó.

Asimismo señaló: “El ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, ya visitó la zona y las conversaciones están muy avanzadas. La cartera de Estado proveerá maquinarias y personal; y la EBY aportará el asfalto”, agregó.

También mencionó que más de US$ 1.300 millones se están adjudicando en obras ya durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Dijo que "se prioriza caminos que conectan a los pueblos. Hay muchos caminos troncales que unen comunidades que cuando llueve, quedan aisladas. Esos caminos troncales tenemos prioridad para asfaltar porque de la falta de ruta muchas veces ni siquiera podemos comercializar nuestros productos", indicó.

“Mucha gente cree que la Entidad Binacional solo tiene que producir energía; sin embargo, como empresa debe tener responsabilidad social para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, más aún de aquellas familias afectadas por la construcción de la hidroeléctrica. Nosotros tenemos 80% de territorio inundado por la represa. Tenemos que establecer una política de compensación social, por eso tiene que ayudar a las familias, defender el medio ambiente, invertir en salud, educación”, expresó Duarte Frutos.

Durante el encuentro, Yacyretá informo que otorgará G. 1.000 millones más en becas para estudiantes universitarios, a solicitud del gobernador Carlos Arrechea. En el 2018 el monto destinado fue de G. 3.000 millones y en este 2019 será de G. 4.000 millones.

Por su parte, Arrechea dijo que se está trabajando para que el subsidio estudiantil llegue realmente a jóvenes de escasos recursos, que tienen deseo de estudiar pero no pueden por no contar con los medios económicos para costear sus estudios universitarios.

“Las becas serán bien distribuidas. Van a llegar a aquellos jóvenes que quieren sobresalir, y no pueden seguir sus estudios por condiciones económicas desfavorables”, agregó.