Tigo invertirá 500 millones de dólares más, para las autopistas digitales

“Puede que Paraguay sea un país mediterráneo geográficamente, pero no es un país mediterráneo digitalmente. Avanza a pasos agigantados hacia más conectividad”, asegura Mauricio Ramos.

Tigo forma parte de Millicom, que es operador de telefonía móvil con sede central en Luxemburgo y tiene presencia comercial en América y África.

“Estamos cumpliendo 30 años de invertir y de estar en Paraguay y queremos cimentar hacia el futuro otros 30 años más con este bello país”, declara el ejecutivo, quien estuvo de nuestro país visitando a los equipos, entender qué está pasando con los clientes y renovar el deseo de inversión en el país.

Para la multinacional Millicom, Paraguay tiene mucho potencial debido a su estabilidad política y macroeconómica. “Me refiero a la transición democrática de gobiernos, al respeto a la ley, a la creciente estabilidad de las instituciones y es un Paraguay que viene mejorando, con estabilidad macroeconómica”, alega.

El CEO y director ejecutivo de Millicom valora el hecho de que Paraguay tiene ya una década de crecimiento del 4%. “Tiene una historia del manejo de la inflación, con un Banco Central independiente y es un país en el cual cada vez las instituciones funcionan un poquito mejor”, destaca.

Avances constantes

Ramos señala que hay una clase media en formación y creciente. “Este país ha formado una clase media en los últimos 10 años y hoy un gran porcentaje del país es clase media. Es un sustento importante no solo para negocios, sino para la estabilidad del país”, asegura.

También menciona la población joven, que ronda el 30% con menos de 30 años. “Hay muchísimo por hacer para que los paraguayos tengan más conectividad”, manifiesta sobre la creciente demanda de uso de datos.

Inversión millonaria

En el último quinquenio, Tigo invirtió alrededor de 500 millones de dólares, a una tasa de 100 millones por año en las redes o autopistas digitales.

“Son estas redes de 4G de datos móviles, de fibras para conectividad en los hogares y estos centros de datos que les dan a las empresas la capacidad de tener su información segura. En el siguiente quinquenio vamos a continuar invirtiendo una tasa de 100 millones de dólares por año. Son 500 millones de dólares para los siguientes cinco años”, detalla.

Ramos recuerda que en 2016, la red móvil de Tigo en nuestro país tenía una cobertura de la población con datos móviles de 4G del 0%. “Estamos en 2022 y nos estamos acercando a una cobertura de la población paraguaya, con una red móvil 4G de alta velocidad para datos, del 95% de la población paraguaya. Es un salto inmenso con esta inversión de estos cinco últimos años”, remarca.

El CEO de Millicom anuncia que esta red fija está a punto de cubrir un millón de hogares con redes de fibra óptica coaxial de altísima velocidad.

Productos de vanguardia

Tigo cuenta con el primer Centro de datos o Data Center, nivel III, con calidad internacional, para que las empresas paraguayas, pequeñas, medianas y grandes, tengan acceso a importantes servicios, como seguridad, nube y respaldo de datos de talla mundial.

“Son más de 60.000 empresas de todos los tamaños que tienen acceso al Tigo Business”, asegura.

Otro punto referencial de la empresa es Tigo Money que permitió la inclusión financiera. “En Paraguay nace Tigo Money y estamos exportando para el resto de las operaciones del grupo Tigo, porque aquí hemos avanzado mucho”, anuncia.

El monto que está siendo movido por los paraguayos en pequeñas transacciones se está acercando a 2 billones de dólares al año, de manera digital y formal, por el móvil.

“Estamos más avanzados que en muchos más países desarrollados, que los Estados Unidos en pagos móviles digitales y en países de Europa, donde apenas están empezando los pagos móviles digitales”, declara.

Dos de cada tres usuarios de Tigo ya están utilizando Tigo Money. “De esos usuarios, el 85% no tenían y no tienen relación financiera con el sector bancario. Nunca habían tenido acceso a débito o a crédito o habían hecho parte de la economía formal. Es un mecanismo de inclusión financiera maravilloso, además de la seguridad que da de no tener que hacer uso del efectivo. Es una gran y potente herramienta para inclusión financiera a futuro”, sostiene.

Finalmente, con todos estos logros, asevera que Tigo seguirá liderando cambios positivos en el país.