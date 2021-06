******

Ahora dicen que la “Operación Cicatriz” terminó con las internas. ¿No era que regía hasta el 15 de agosto de 2023 para que Abdo concluya su mandato?

*******

Ahora los cartistas gua’u van a “vender la idea” de que son opositores a Mario Abdo, con el objetivo de sacar provecho electoral de cara a las municipales del 10 de octubre y las presidenciales 2023.

******

Cuentan los que saben que el cartismo le está dando un curso rápido a Santi Peña para que pueda comportarse como un candidato “de pueblo”.

******

Desde el 2022 ya le vamos a ver comiendo en los mercaditos, conversando con el ciudadano de a pie, etc., etc. Es decir, cosas que nunca hizo y no lo hubiese hecho si no fuera por el cargo que aspira. Pero como su ambición es muy grande y apunta directamente al sillón presidencial, entonces está obligado a hacer todo lo que no le gusta.

******

Ayer el IPS le despidió a Pedro Halley, gerente de prestaciones de servicios. Pareeece que a los popes del ente previsional no les cayeron nada bien las declaraciones de Halley, quien pintó un negro horizonte sobre el futuro de los fondos.

******

Dos cosas llaman poderosamente la atención en IPS: 1. El secreto en que mantuvieron en el ente el fallo de la Corte a favor de los marinos, que fue del año 2017; 2. Que el ente previsional no hizo rápidamente una modificación en la Carta Orgánica para que se le descuente solo el 9% sobre 10 salarios mínimos a cada aportante, de tal manera a frenar más acciones similares ante la máxima instancia judicial.

******

No hicieron nada al respecto y permitieron que aumente la población de posibles accionantes contra el IPS. Si prosperan todas las demandas, los aportantes el día de mañana no cobrarán sus jubilaciones como merecen. ¿No estarán buscando privatizarla?

******

Luego de las internas municipales, el “farandulero imputado” comenzó con las obras de arreglo de calles. Pero siempre en el mismo lugar: España y Sacramento. Ojalá se acuerde de otras avenidas.