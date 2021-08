******

Los visitantes extranjeros antes de venir a Paraguay ya tenían toda nuestra “tomografía” del esquema de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, declaración falsa, usura, etc.

******

Con una sola pregunta, los lindos informes de los tres poderes con power point incluido se caen a pedazos: ¿Hay detenidos del caso Lava Jato?

******

Ante esta situación, Arregli va a decir: “¿Me repite la pregunta”? Gua’u que no escuchó bien.

******

Lamentable el titular del BCP José Cantero justificando la no inclusión de las tabacaleras como sujeto obligado de control de lavado de dinero.

******

Mientras Gafilat soportaba las primeras explicaciones de funcionarios paraguayos, el abrazo de impunidad se concretaba entre Rodolfito Friedmann y el “Patrão”. ¡Un asco!

******

Después de todo lo que se dijeron, ahora gua’u se quieren. En breve, se viene el “blanqueo” y las recuperación de los autos lujosos.

El candidato cartista “Re-Necho” le puede convencer a dos o tres personas pero no a todos. No le cuenta a la ciudadanía lo mucho que les endeudó a los asuncenos y que responde directamente a las órdenes de HacheCé. Ergo: no tiene autonomía.

******

Sería una desgracia tenerle de vuelta en la Municipalidad como intendente. Cuentan los que saben que hace oficina todavía en la Comuna. ¿Por qué?

******

Además se jacta de que no tercerizó nada para justificar la superpoblación de funcionarios.

******

Hasta ahora no aclaró en qué ciudad vive y el origen de su residencia en Lambaré. Lo único que falta es que diga que esto es un “refrito”.

******

Un cimiento para casilla se construyó frente a una cancha de fútbol cinco. En la otra vereda está la residencia de un ex fiscal general. Las malas lenguas dicen que es para una caseta policial, ¿a cuatro cuadras de la comisaría 14? Ayer la Municipalidad de Lambaré intervino, pero nadie quiere dar el nombre del responsable de la obra, que de continuar privará de la vereda al transeúnte. El sitio debe ser despejado, aunque haya poderosa$$$$ razone$$$ para no hacerlo.