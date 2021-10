******

Ni todo el detergente del mundo limpiará los fatos que se mandaron con la plata de la pandemia. Un verdadero acto de traición a la Patria cometieron en momentos en que millones de paraguayos desesperados no sabíamos dónde recurrir.

Tienen suerte que algunas autoridades se dejan todavía someter a la voluntad del “Patrón” pero en cualquier momento vendrá el “castigo divino”. Tal vez en forma de mameluco naranja.

De hecho en varios distritos los electores les “pasaron la factura” en las urnas a los candidatos averiados. No salieron tan victoriosos algunos “caciques” colorados como pretenden “vendernos”.

No es casual que Pedro Alliana, a pedido de su “Patrón”, anuncie que castigará a los colorados que se candidataron por fuera de la ANR. ¿Por qué no analizan la causa de la fuga? No les conviene.

El cartismo seguirá manejando el Jurado de Enjuiciamento de Magistrados para seguir beneficiando a jueces y fiscales amigos. Ayer le eligieron a Jorge Bogarín en reemplazo del liberal-cartista Silva Facetti.

Va a estar duro el 2023. HacheCé busca que Velázquez descabalgue a favor del “carbón mojado” de Santi y/o Alliana, la dupla “importada” del Encuentro Nacional y del Partido Liberal.

Por fin hoy se inicia el juicio oral para el acusado diputado Tomás Rivas (ANR, HC), el de los “caseros de oro”. Pero por razones de “embotellamiento” televisivo no se podrá transmitir. Vivos son estos chicos de la Corte. No se quieren pelear con el “Patrão”.

Mientras varios legisladores están con ganas de seguir haciendo proselitismo con el dinero de los contribuyentes, se anuncia de vuelta la suba de los combustibles con graves secuelas en otros sectores como la carne vacuna, etc.

Si los parlamentarios no saben leer la temperatura social, no merecen estar sentados en sus bancas. Creen que la vida política se reduce solo a prebendas.