Abdo dijo que no pueden parar todas las licitaciones. Obvio, el país no tiene que detener su marcha hasta el 15 de agosto porque se le antoja al nuevo presidente.

Lo que no sabemos es si la “emperatriz” patotea por iniciativa propia desde lo más alto de su planta de guayaba o solo es vocera del “Patrão”. Ambas respuestas son graves.

Antes de que el cartismo asuma de vuelta el cargo ya quiere ejecutar su plan de “arrasar con todo”. Ojalá que en esta oportunidad no incluyan en su orden del día algún atropello constitucional.

La última vez se tradujo en sangre.

La Fiscalía le pidió a la Dinac informes sobre la avioneta que era del imputado cartista Erico Galeano y que en los papeles le vendió a un tal Del Puerto.

Este chico, bien anónimo, había sido que es cuate del actual diputado y vicepresidente electo Pedro Alliana. ¡Eureka! Si continúan las investigaciones, podríamos obtener “significativos” resultados.

Esta aeronave encierra misterios sin resolver, por el momento. Sus viajeros eran todos de un solo sector, pese a que fue declarado gua’u como “aero-taxi”.

Este viernes, Erico Galeano debe presentarse ante el juez. Hagan sus apuestas: ¿se presenta o no? En boca de urna, gana que va a “chicanear” porque teme que el magistrado lo envíe a prisión y esa decisión no le permitirá jurar el 30 de junio.

Está cantada la estrategia del “hombre fuerte” del equipo del “Patrão”. No se presentará. Están inventando excusas como los “multifueros”, que gua’u desde la proclamación se adquiere un nuevo fuero, que el viento norte mezclado con el sur le da una especie de inimputabilidad, etc., etc., etc.

Como este gobierno ya se va, veremos qué planes tiene Santi Peña para solucionar el tema del transporte público. Ojalá que no nos vengan de vuelta con el metrobús y con Jiménez Gaona a la cabeza.

Los gobiernos, especialmente, “miman” mucho a este gremio y desampara a los pasajeros de a pie.