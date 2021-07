¡Déjennos vivir!

Efectivamente todos queremos vivir, y la evidencia más clara de eso es que gran parte de la población optó por el cumplimiento de las medidas sanitarias para poder sortear los diversos obstáculos que nos interponga la contagiosa enfermedad. Una afección que además puede resultar letal, como ya lo estamos viendo diariamente, con un promedio de 20 personas fallecidas por día y casi llegando a una por hora.

Se entiende y celebro que en toda sociedad existan pensamientos dispares, pero se debe respetar lo científicamente probado. En ese sentido, para prevenir solamente existen dos cosas, apegándonos a las medidas sanitarias y por inmunización con vacunas.

Cada uno es libre de exponerse al virus, pero no poner en riesgo a otros que se quieren proteger para tener más chances de no contagiarse o al menos no tener tanta carga viral que les lleve directamente a la terapia intensiva.

Los encargados de administrar las terapias intensivas ya estaban eligiendo desde el viernes último a quiénes priorizar, y en este caso son justamente los jóvenes, porque tendrían mejores pronósticos.

Así que, gente, no sean egoístas y piensen en sus tíos, padres, abuelos que no tendrán oportunidad de contar con una cama si se agudiza la situación.

Por ende sería interesante que si persisten en sus ideas sean consecuentes, no reclamen después camas para sus allegados, a quienes lastimosamente van a exponer. Incluso, para dejar sentado ese pensamiento podrían firmar un consentimiento para no acceder a camas en una unidad de cuidados intensivo respiratorio, en caso que sean diagnosticados con la enfermedad.

antonia@abc.com.py