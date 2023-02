Emboscan y asaltan a conductor de Bolt en Luque

Resultó víctima Derlis Sarabia, un conductor de Bolt que manejaba su automóvil, un Chery modelo T2 alrededor de las 22:30 del miércoles, a unas dos cuadras detrás del aeropuerto Silvio Pettirossi, en Luque.

En ese momento, lo interceptó un Toyota tipo Premio, de color gris, en el que iban tres personas. Dos de ellas bajaron del rodado con armas largas y le intimaron a que entregue su auto.

“Me salió al paso un Toyota tipo Premio, se bajaron dos tipos con armas largas, me hicieron bajar de mi vehículo y me dijeron que solamente querían mi vehículo. Se llevaron todo, no me dejaron sacar nada. Me dijeron que querían un rato y que mañana de mañana iban a dejar en Luque”, relató Sarabia en conversación con ABC TV.

Posteriormente, vecinos de la zona lo asistieron y lo llevaron a hacer la denuncia en la comisaría de la zona. Poco después recibió la noticia de que su automóvil fue abandonado sobre Palo Blanco casi Toledo, en el barrio Arecayá de Mariano Roque Alonso, informó Rodolfo López, periodista de ABC TV.

Finalmente, Sarabia pidió más seguridad para los conductores de la plataforma Bolt. “Gracias a Dios no me pasó nada, recuperé el vehículo. Espero más seguridad para nosotros, los conductores de Bolt”, concluyó.