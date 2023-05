Video: identifican a quien sería el segundo conductor que arrolló a una pareja en zona del Abasto

Carolina Ortega, de 52 años, falleció el lunes pasado luego de ser víctima de un doble choque en zona del Mercado de Abasto. Su hija, Jessica Martínez, reveló este jueves que ya lograron identificar a quien sería el segundo conductor, que se fugó y quien sería el que acabó con la vida de la mujer al arrollarla con su automóvil cuando estaba tirada sobre la capa asfáltica con su pareja.

“El conductor se llama Carlos Enrique González y, según nos dijeron, trabaja en una pizzería”, declaró.

Agregó que lograron identificar a este conductor mediante una investigación propia de la familia, revisando videos de circuito cerrado y utilizando como pista el número de chapa del vehículo.

También destacó que obtuvieron la identidad del conductor fugado mediante la colaboración de la ciudadanía. Contó que un automovilista logró grabar la chapa del rodado que arrolló a la víctima tras seguirlo.

Arrollamiento en Abasto: no saben nada del primer conductor

Con relación al conductor que ocasionó el primer choque que dejó a la pareja tirada sobre la capa asfáltica, mencionó que aún no lograron hallarlo.

“Estamos todavía sin saber nada del paradero de los dos autores del hecho. A uno le tenemos identificado, al primero no. Al que le tenemos identificado todavía no se presentó ni le agarramos todavía”, declaró a la 1.080 AM.

Lea más: El relato del sobreviviente del doble arrollamiento en zona del Abasto

Violento doble choque en zona del Abasto

El accidente se produjo durante la madrugada del pasado lunes sobre la avenida Defensores del Chaco casi Epifanio Méndez Fleitas, en el límite entre Asunción y Fernando de la Mora, en zona del Mercado de Abasto.

Un video de circuito cerrado captó cómo ocurrieron los hechos. La víctima junto a su pareja, Luis González, de 35 años, circulaban en una motocicleta sobre la avenida Defensores del Chaco cuando un vehículo los embistió por detrás y lanzó a ambos sobre la vía.

Lea más: Estudiante brasileña muere tras chocar contra patrullera y ambulancia que asistían a un accidentado

Alrededor de 40 segundos después, otro automóvil que circulaba a gran velocidad arrolló a la pareja al momento en que Carolina y Luis estaban juntos sobre la capa asfáltica, luego de que el hombre hiciera un esfuerzo en medio del dolor a fin de acercarse a su pareja para verificar su estado.

Ambos conductores se dieron a la fuga tras el hecho, que dejó como víctima fatal a la mujer y con lesiones graves a González, quien continúa internado en el Hospital de Trauma.