Obdulia Florenciano: “seremos la piedra en el zapato del nuevo gobierno”

Poco antes de las 16:00 familiares, amigos y vecinos del uniformado secuestrado llegaron hasta la casa de sus padres ubicada en la zona conocida como Lucero Cue, en Arroyito. Desde allí empezaron una caminata que duró unos 40 minutos hasta la parroquia María Auxiliadora donde se celebró una misa, presidida por el párroco local, Eulalio Maldonado.

Durante la marcha vestían remeras donde estaba impresa la fotografía del agente, además llevaron globos blancos y una bandera blanca. Acompañaron Norma y Liliana Urbieta Agüero, hijas del también secuestrado, desde el 12 de octubre de 2016, Félix Urbieta Ramírez.

En todo momento se pidió datos sobre el paradero del policía. La madre de Edelio dijo que cree que su hijo ya no está con vida, por eso ya lo han buscado en siete ocasiones realizando excavaciones en distintas zonas.

Lea más: Video: 9 años de secuestro del suboficial de Policía Edelio Morínigo en Arroyito

“Queremos saber dónde está mi hijo, una sola prueba de vida recibimos de él y de eso hace casi 9 años”, lamentó su madre, Obdulia Florenciano de Morínigo.

“Seremos la piedra en el zapato del nuevo gobierno”

Así dijo la mamá del policía secuestrado por el EPP, si es que notan que las autoridades que deberán asumir el próximo 15 de agosto no trabajan para dar con los tres secuestrados. “No me voy a cansar de procurar saber de mi hijo”, aseguró.