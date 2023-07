Denuncian abuso de autoridad por parte de los efectivos policiales de San Juan Bautista, Misiones

Leoncia Rivarola, madre de Matías Aile Rivarola, quien fue detenido el pasado sábado a las 18:00, en la vía pública de la compañía Tapé Guazú de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, por un supuesto hecho punible contra la propiedad (abigeato) e incautación de un aparato celular, denunció públicamente a los efectivos policiales de San Juan Bautista, por maltratar al detenido.

Rivarola mencionó que su hijo fue detenido por el supuesto hurto de 4 animales ovinos de un establecimiento de la zona de la compañía Loma del distrito de San Juan Bautista. Una vez detenido, el joven sufrió varios golpes, aparentemente por parte de los policías, quienes realizaron el operativo, denunció la madre.

“Por la cara de mi hijo se nota un moretón, específicamente en el ojo lado derecho, donde se ve que alguien le propinó un golpe y antes de su detención no tenía ningún rastro, o sea ningún moretón, y esto fue hecho por los efectivos policiales quienes lo detuvieron”, señalo Rivarola.

“Ya no estamos más en la época de tortura, ni golpear a los aprehendidos. Yo no creo que fuese necesario que le golpeen a mi hijo y creo firmemente que los efectivos policiales fueron quienes le golpearon. A mi hijo le advirtieron que no realice ninguna clase de denuncia sobre este hecho”, denunció la mujer.

Tras la denuncia de la desaparición de 4 animales ovinos de la compañía Loma, hubo un operativo que fue encabezado por el subjefe de la comisaría primera de San Juan Bautista, Misiones, Arnaldo Leguizamón, y del personal del Departamento de Investigaciones de hechos punibles del departamento a cargo del suboficial mayor Ever Jara.

Al respecto, Leguizamón mencionó que en ningún momento ellos realizaron ninguna clase de abuso hacia el joven deteniendo. “En ningún momento nosotros le golpeamos, lo que sí hubo fue un forcejeo a la hora de la detención, ya que se resistió a la aprehensión”.

“Nosotros realizamos un operativo para la detención de esta persona, a través de averiguaciones pudimos contactar con una persona quien en buena fe tenía que realizar el pago de lo comprado de Rivarola y a la hora de efectuar la transacción, nosotros procedimos a realizar la detención del mismo donde ocurrieron algunos forcejeos entre el hombre y los oficiales intervinientes”, añadió Leguizamón.

“Del forcejeo salió con lesiones también el suboficial mayor Jara, quien fue que se lanzó encima de Rivarola ya que este quiso huir del lugar y en ese ínterin ambas personas sufrieron las lesiones correspondientes. El detenido ya se encuentra a cargo del Ministerio Público y se le realizó la inspección médica correspondiente”, finalizó el subjefe de la comisaría primera.