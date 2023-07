Abogado preso por supuestos nexos con narcos intimida desde la cárcel por pago de honorarios, denuncian

Daniel Montenegro Menezes, esposo de la fiscal de Pedro Juan Caballero, Katia Uemura, investigado por supuestos nexos con el narcotraficante Pavão, en el marco del operativo Pavo Real, y recluido de manera preventiva, estaría intimidando a una familia para el pago de honorarios desde la cárcel, según denuncia el hermano de quien fue representado por el abogado.

“El abogado Montenegro es abogado de mi hermano en un juicio de sucesión y le llamó reclamándole a las 16:00 de hoy el pago urgente del honorario para mañana a la mañana a más tardar, si no él iba a ejecutar un embargo por sus honorarios por un caso de sucesión”, explicó Alcides Duré, hermano del que fue representado por Montenegro.



Contó que incluso no tienen problema en pagar la deuda, sin embargo, la persona que se comunica con ellos no les facilita una cuenta que esté a nombre del abogado. “Nosotros tenemos una deuda con él por el trabajo hecho. Mi hermano había hecho un trabajo de divorcio con él, que corresponde el pago por sus honorarios. Él nunca nos dio una cuenta para que se le pueda depositar el dinero e hizo pasar el tiempo”, denunció Duré.

Montenegro dio tres cuentas, pero ninguna a su nombre

Alcides Duré, consultado sobre si es que alguien más podría hacerse pasar para cobrar el dinero adeudado al abogado, contó que el mismo conoce a Montenegro, y conoce su voz. La última vez que hablaron, antes de la intimidación realizada este martes, fue el 5 de julio.

“En realidad yo ya hable con el abogado Montenegro antes que pase este tema. Me pasó tres números de cuenta que no estaban a su nombre para el pago correspondiente. Yo le reclamé una cuenta a su nombre para tener un respaldo, y me dijo que supuestamente por el Covid tuvo problemas con su cuenta y se le clausuró, entonces yo le pedí que me habilite una cuenta judicial, y hasta ahora no me facilitó esos datos. Esto fue ya en diciembre de este año”, lamentó.



Agregó que llamó varias veces al número del que Montenegro habría llamado a requerir el pago de sus honorarios, sin embargo, no pudo volver a contactar. Envió mensajes de texto, los cuales respondió supuestamente Montenegro, diciéndole que podía llamarlo a las 10:00 de este miércoles.