La influencer Steffi Schouten contó como le vaciaron la cuenta bancaria y el truco que usaron para que no lo notara

G. 6.818 es el saldo que tiene Steffi Schouten en la cuenta bancaria de uno de sus emprendimientos comerciales. Ese es el balance después de que unos ladrones tomaran el control y recurrieran a un truco para que ella no percibiera que estaba siendo víctima de un robo.

Según relató la influencer en sus stories de Instagram, la cuenta que fue afectada corresponde a uno de sus emprendimientos comerciales, que no revisa con frecuencia. En algún momento y sin que se hubiera percatado, dejó de tener en su posesión la tarjeta de débito respectiva, aunque no puede recordar que se le haya caído o perdido.

Steffi pidió ayuda a la gente para identificar a uno de los supuestos ladrones, a quien se ve en un video que difundió entrando a un comercio para usar su tarjeta. Si bien no se distinguen plenamente sus rasgos, la persona tiene un rasgo característico que es aparentemente uno de los brazos tullido.

Ella misma, junto con su marido Mariano Garcete -con quien se casó hace pocos meses- emprendió la tarea investigativa “de FBI” para identificar al ladrón, de modo a hacer una denuncia con nombre y apellido y no una innominada.

“Según las cámaras es una persona del bajo, así que no tengo idea de cómo esa persona tiene mi tarjeta”, expresó.

Con simpatía, a pesar del mal trago, Steffi recordó a sus seguidores que está embarazada de una bebé bautizada Agostina y hasta pidió que le compren los regalos del Día del Padre, para ayudarla a recuperarse del robo.

Adónde fue a parar la plata de Steffi

“Yo ya me mentalicé. Ayer lloré lo que tenía que llorar, por la impotencia, porque esta persona no fue a gastar en insumos médicos, en supermercados, en algo de necesidad. Se fue a gastar en tragamonedas, en un jueguito. ¡En TikTok se fue a gastar mi plata! ¡Eso es lo que más rabia me da!”, narró con los dedos en piña.

¿Cómo hicieron los ladrones para que no se diera cuenta del robo?

Aunque no reveló el monto total de lo robado, Steffi explicó cómo hicieron los bandidos para que ella no notara que su cuenta estaba siendo vaciada. “Me di cuenta porque quise hacer un pago y no había plata en la cuenta”, dijo, y añadió que afortunadamente para ella no se trató de su cuenta principal y que como el mes pasado había realizado una gran inversión, “no es que había tanta plata, pero había”.

El truco al que recurrieron astutamente los ladrones fue el de hacer movimientos de menos de cien mil guaraníes, ya que su víctima tenía configurada la opción que se solo se solicite el pin transaccional cuando se hicieran gastos superiores a esa cifra.

“Vaciaron mi cuenta de a cien mil guaraníes. No necesitaban el pin porque era de a cien mil. Yo no me di ni cuenta. (...) Literal hacían quinientas transacciones de a cien mil en diferentes comercios y así es como hicieron”, contó.