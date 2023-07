Mujer fue “policía por un día” y logró recuperar sus objetos hurtados

Los hechos de inseguridad y hurtos siguen imperando en el microcentro capitalino y muy pocas veces las víctimas logran recuperar sus pertenencias. Una ciudadana identificada como Belén Acosta es una de las pocas “afortunadas”.

La joven contó a través de sus redes sociales que el pasado 15 de julio le rompieron el vidrio del auto en el microcentro para hurtar dos costosos implementos, una raqueta de tenis y una pala de pádel, que tienen un valor aproximado de G. 4 millones.

Luego de pedir ayuda para recuperarlas, un internauta encontró que estaban vendiéndolas a través de un grupo de Facebook en el barrio Sajonia de Asunción y se pusieron en contacto con el “vendedor”.

Luego de recorrer tres comisarías, consiguieron ayuda en la 1ª de Asunción, que tiene jurisdicción en barrio Sajonia. En medio de ello, Belén ya contactó al delincuente a través de un perfil de WhatsApp y acordaron encontrarse realizar la compra en la “Parada de la Línea 11″.

Operativo encubierto

Mientras ella escribía con el ladrón, llegaban agentes de Investigación de Delitos y Hurtos. Contó que los agentes le explicaron que debían realizar un procedimiento encubierto para recuperar los objetos, por lo cual ellos se vestirían de civil.

“‘Pero no podemos hacer nada si vos no ves tus cosas y nos confirmás, he’i el policía. Y yo respondí: ‘bueno, me tengo que ir a la boca del lobo’”, contó la joven. El agente policial le señaló que debían fingir ser novios y mientras él bajaba para confirmar que todo era seguro, ella esperaría su aviso en el automóvil, con dos policías escondidos.

“Bueno la idea era de que el tipo gua’u me quería regalar las cosas a mí porque yo era su amor, pero antes de eso él tenía que inspeccionar si era seguro o no y la señal de que era seguro para que yo confirme de que eran mis cosas era ‘amor ve un poco si te gusta la paleta y la raqueta’. Ahí yo podía bajarme del auto para mirar y confirmar si eran mis cosas y la confirmación era ‘si amor están re lindas las cosas’”, detalló la joven.

Un pitbull y discusiones con su padre por el peligro

La joven contó que en todo momento su padre estuvo presente y se negaba a que ella se expusiera a este operativo por miedo a que le sucediera algo. “Le dije: yo no tengo miedo, hoy recupero mis cosas porque recupero”, recordó entre risas.

Ya camino al punto de encuentro, el delincuente le avisa que estaba en la esquina con un perro negro de la raza pitbull, lo cual le asustó debido al tamaño del animal cuando lo encontraron. Resaltó que el sospechoso era de gran altura y tenía “una pinta de malandro”.

El policía que actuó de su novio se bajó y convenció al joven de que le meta al perro en la casa y luego volvió para conversar con ella, tal y como habían acordado.

“Me dice: ‘amor fíjate si están lindas y si te gusta”. Esa era la señal de era seguro bajarme. Me pasan mis cosas para que yo vea gua’u la calidad del producto y le dije: ‘Amor, sí re lindas están’. A los dos segundos el tipo ya estaba con su pecho al piso, apenas terminé la frase y los dos policías escondidos ya estaban atrapándole al tipo. Literal fue en milésimas de segundo”, mencionó sorprendida.

De esa manera, la joven víctima de hurto, con ayuda de tres agentes policiales, lograron culminar el operativo, recuperar los objetos robados y detener al delincuente.

Dos historias, tres mismos “héroes”

“Gracias a Dios todo salió bien y también gracias a los tres policías genios que me ayudaron y me protegieron en todo momento”, expresó agradecida.

Además, reveló que los tres agentes policiales le contaron que fueron quienes lograron recuperar la escopeta de la joven atleta que debía viajar para una competencia.

