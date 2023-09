Mujer denuncia el aparente robo de su vehículo frente a la casa de un mecánico

Un vehículo fue aparentemente robado frente a una vivienda en la zona de Villa Elisa. La víctima, Giulianna Alonso, detalló que el día miércoles entregó su vehículo, un Toyota IST de color blanco año 2003, a un mecánico para un mantenimiento de la parte eléctrica.

Posteriormente, durante la mañana del jueves recibe una llamada del mecánico para reportar que su vehículo fue robado. El auto, en el momento del robo estaba estacionado frente a una vivienda del mecánico, en Villa Elisa.

“Él me indica que se le robó frente a su casa. Él no me avisó que iba a llevar mi auto. No recibí ninguna llamada ni mensaje de que, por falta de espacio, iba a llevar a su casa”, expresó la víctima.

Se cuestionó además por qué el mecánico tardó tanto en reportar el robo siendo que, de acuerdo a cámaras de circuito cerrado, el auto fue robado durante la madrugada del jueves. “Recién a las 09:00 me avisó de que habían robado mi vehículo”, detalló Alonso.

Ante la consulta policial, los agentes reportaron a la víctima que el hermano del mecánico declaró que sintió el robo del auto e inició una persecución, pero perdió el rastro de los malvivientes porque se quedó sin combustible y tuvo que parar en una estación, según señaló la víctima.

La última información que recibió la joven sobre su vehículo es que rondaba por la zona de la calle Von Poleski. “Solicito circuito cerrado de varias zonas y, de acuerdo a eso, estoy buscando su paradero”, señaló.