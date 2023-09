PMT: inspectores que coimearon a conductora sobre Aviadores son sumariados y podrían ser denunciados ante Fiscalía

Una conductora denunció que dos inspectores motorizados de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción la acusaron de cruzar un semáforo en rojo sobre la avenida Aviadores del Chaco y no quisieron realizarle la boleta de multa por la infracción, con el objetivo de obtener una coima.

La denunciante comentó que -incluso- ambos agentes la “escoltaron” hasta un cajero automático para que pueda sacar el dinero. Finalmente, le entregó a los inspectores G. 400.000 en concepto de coima.

El jefe de Gabinete de la Asunción, Nelson Mora, reveló que ambos agentes ya fueron puestos bajo sumario y que se analizará si corresponde desvincularlos.

“Es inaceptable tener estas inconductas. Se les puso a disposición de recursos humanos a esos funcionarios y se instruyó un sumario. Si corresponde su despido, así será”, dijo.

Denunciarían a agentes “coimeros” ante Fiscalía

Los agentes sumariados habían ofrecido un “descuento” a la denunciante por la multa de infracción. Al respecto, Mora fue tajante y señaló que los inspectores de PMT no pueden hacer este tipo de propuestas ni, mucho menos, recibir dinero en efectivo en calle.

“No está previsto de ninguna manera. El protocolo es muy claro. Se realiza una infracción, se inmoviliza un coche de ser necesario y se emite factura. Aceptar dinero en efectivo de la calle no es lo mejor; es más, no alentamos eso”, dijo.

Por otra parte, el jefe de Gabinete prometió que los agentes serán denunciados ante Fiscalía si se reúnen los requisitos de un hecho punible, como la extorsión.