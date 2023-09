Conductora relata cómo agentes de PMT supuestamente le apretaron para pagar coima

Una mujer, quien no quiso identificarse por temor a represalias, denunció que dos inspectores motorizados de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción la acusaron de cruzar un semáforo en rojo sobre la avenida Aviadores del Chaco y no quisieron realizarle la boleta de multa por la infracción.

Según el relato de la mujer, uno de los agentes fue quien la abordó. “Discutimos y le dije que me haga la boleta. ‘Pero señora usted tiene que pagar G. 3.200.00′, (me dijo). ‘Hija de mil, es demasiada plata. Voy a ver cómo pagar, haceme la boleta’, le dije”, empezó comentando.

“Mil vueltas dio para no hacerme la boleta. (Me dijo) que es mucha la multa, que me quieren hacer un favor, que soy una señora mayor y que cómo puedo pagar esa suma”, prosiguió.

PMT: le propusieron una “reducción” de la multa

Tras la insistencia de la denunciante, el inspector le propuso una “reducción de la multa” hasta G. 600.000, pero para ello debía ir hasta la sede de la PMT en Campo Grande.

Posteriormente, la mujer fue a retirar dinero de un cajero automático, siendo -comentó- escoltada por las dos motopatrullas, según relató la supuesta víctima.

“Luego se acerca uno de ellos hacia la ventanilla y me pregunta: ‘¿Pudiste casar señora el dinero?’.’Sí pude sacar, pero no esa plata que me pedís’, le dije”, prosiguió. La denunciante logró alcanzar los G. 500.000, lo cual fue aceptado por el inspector.

“Es impresionante como son ladrones”

Tras ello, la mujer le pide ir hasta la sede de la PMT en Campo Grande, a lo que se niega el inspector. Luego, la mujer finalmente accede a entregar unos G. 400.000.

“‘Acá nomás vamos a arreglar. Sobre tu asiento vas a poner el dinero y tu celular para que tenga seguridad que no me estás grabando’, me dice. Ahí entré en pánico y pensé para qué le di la plata. Ocho billetes de G. 50 mil cuenta y arruga bien en su mano y se va”, continuó durante su relato a la 1080 AM.

“Hasta ahora estoy temblando y afónica. Anoche tuve pesadillas de lo que pasó. Es impresionante como son ladrones”, finalizó.

La denunciante no brindó la identificación de los dos inspectores, ni el número de matrícula de la motopatrulla.