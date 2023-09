Arrayanes: fiscal desmiente a Municipalidad de Asunción y asegura que pidieron informe sobre habilitación e inspección

El jefe de Gabinete de Asunción, Nelson Mora, aseveró que “resguardaban” de la prensa información sobre si “Los Arrayanes” contaba con habilitación de explotación porque el Ministerio Público aún no los emplazó a entregar los datos, asegurando que no se trata de “protección” a la empresa encargada. El fiscal interino Federico Leguizamón, desmintió al funcionario y señaló que el lunes 18 de septiembre realizaron un pedido de urgencia a la Comuna, con plazo de 48 horas, que hasta hoy no tiene respuestas.