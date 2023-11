Caso “Minotauro”: fiscal Cantero niega haber recibido sobornos y califica de “llamativa” la imputación

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el fiscal Armando Cantero reaccionó a la imputación anunciada en contra de él y del exfiscal Hugo Volpe por los supuestos delitos de cohecho pasivo agravado y soborno agravado, en el marco de una causa relacionada al narcotraficante brasileño Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias “Minotauro”.

El Ministerio Público anunció hoy la imputación del fiscal Cantero, el exfiscal Volpe, la abogada María Alciris Cabral –expareja de Quintiliano Neto– y el abogado Edison Francisco Sánchez, argumentando que en 2019 el primero intermedió entre Volpe, quien investigaba a “Minotauro” por un supuesto hecho de abuso de documento de identidad, supuestamente recibiendo como recompensa una valiosa lapicera y 10.000 reales.

El fiscal Cantero hizo un relato de los hechos desde su perspectiva, afirmando que mientras Volpe llevaba la causa contra Quintiliano Neto por supuesto abuso de documento de identidad, su representante legal Edison Sánchez se reunió con él en su oficina en Pedro Juan Caballero.

“Me pregunta dónde quedaba la sede de Volpe, que entonces estaba en Crimen Organizado. Me dice: ‘¿Será, doctor, que no le podés pedir (a Volpe) que me reciba?’. Para no viajar y que no esté o no le encuentre”, relató, agregando que Sánchez dijo que quería reunirse con Volpe en relación a una causa de María Alciris Cabrera, también abogada, quien trabajaba con él.

El fiscal Cantero afirmó que no llamó a Volpe en nombre de Sánchez, sino que le facilitó a este el número del fiscal para que contacte directamente con él.

“Le dije que no hacía falta”

Según su relato, luego de que Volpe archivara la causa contra “Minotauro”, Sánchez lo visitó de nuevo en su despacho y le ofreció un bolígrafo como obsequio.

“Le dije que no hacía falta”, afirmó, enfatizando que no consideró el ofrecimiento como un soborno porque él no llevaba la causa.

En enero de 2020, la Policía Federal brasileña comunicó a las autoridades paraguayas de sus sospechas sobre los fiscales Volpe y Cantero, entregando un informe con datos extraídos de dispositivos de María Alciris Cabral, incluyendo conversaciones con Edison Cabral en que la mujer pide que les obsequie lapiceras y que entregue a Cantero 10.000 reales por su ayuda con Volpe.

Cantero afirmó no saber a qué ayuda hace referencia esa comunicación y reiteró que no aceptó el bolígrafo ni recibió el dinero.

“Llamativa” imputación

Manifestó que, luego de que se hicieron públicas las sospechas, preguntó a Volpe por qué archivó la causa contra “Minotauro” y que este le dijo que no pudo bajar información “sensible” recibida desde Brasil en un “pendrive”, por lo que decidió “archivar la causa para tener esa información en otra causa abierta”.

Finalmente, consideró “llamativo” que la imputación en su contra sea anunciada este miércoles, sin que haya nuevos elementos en la investigación, “cuando se va a tratar mi confirmación en la Corte”.

“El fiscal Osmar Legal (quien formuló la imputación en su contra) también está para ser confirmado. No sé si esto él usa como una suerte de publicidad, no quiero decir que es una conspiración, simplemente me llama la atención que sea justo hoy”, dijo.