Bolígrafos de Minotauro: fiscal cuestiona falta de resolución en pesquisa a tres años de estar abierta

El 26 de enero de 2020, la entonces fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, anunció la apertura de una investigación contra el ex fiscal y ex viceministro de Política Criminal Hugo Volpe y el aún fiscal penal Armando Cantero, por supuestos actos de corrupción.

Esto fue después de que autoridades de Brasil informaran que accedieron a datos que indicaban que el entonces fiscal Hugo Volpe recibió de regalo una lapicera Montblanc de parte del abogado de Minotauro, Edison Francisco Sánchez Brítez, a cambio de archivar la causa contra el supuesto narco sobre producción y abuso de documento de identidad.

Se debe mencionar que Quintiliano era indagado por contar con cédulas paraguayas falsas, bajo las identidades de Celso Matos Espíndola y Wenceslao Rojas.

El informe brasileño agregaba que el abogado Edison Sánchez también le entregó una lapicera similar y la suma de R$ 10.000 al fiscal Armando Cantero, quien entonces prestaba servicios en Pedro Juan Caballero, por facilitar el contacto entre Sánchez y Volpe.

La pesquisa, a cargo del fiscal Diego Arzamendia, aún no cuenta con imputados pese a estar en curso por tres años ya.

“Mataron mi carrera”

El fiscal Armando Cantero se acercó a nuestra redacción para, por primera vez en tres años, hacer su descargo con relación al caso. Este relató que fue a Pedro Juan Caballero en 2017 y se hizo cargo de la unidad fiscal de Hugo Volpe, con sus funcionarios y el que era su custodio, el policía Luis Carlos Capdevila, mientras que Volpe vino a Asunción.

Cantero relató que el abogado Edison Sánchez, en 2019 se comunicó con él, para fijar una reunión. En el despacho fisca{ “me preguntó la dirección de Hugo Volpe y lo que hago yo es pasarle el número del Doctor Volpe, porque lo que él quería era que yo me comunique con Hugo para ver si le podía recibir, pero le dije que era mejor que él hable con él”.

“Después no supe más nada. Nunca hablé con Hugo de esa causa sobre producción y abuso de documento. Pasó el tiempo y en enero me entero de lo que ocurre por una conferencia de prensa de la fiscala general, mencionando supuestos actos de corrupción en los que me involucran a mi y a Hugo”, añadió Cantero.

Ante esta situación, Cantero dijo que habló con el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, quien le explicó sobre el informe de los brasileños. Quiñónez por su parte le informó que lo desafectaba de su unidad como consecuencia de lo que le fue informado.

“Ahí mismo le entregué al fiscal Arzamendia mi teléfono para que se hagan las pericias que se tienen que hacer. Creí que en un mes se iba a liquidar, pero hace tres años está abierta la causa. Mi carrera mataron”, enfatizó.

Agente fiscal rechazó obsequio

Luego de que Volpe haya archivado la la causa contra Minotauro, el abogado Sánchez fue al despacho de Cantero, en noviembre de 2019. “Me lleva un bolígrafo, me cuenta que consiguió solucionar su causa y estaba muy contento siempre fuiste muy amable y te quiero hacer un presente”, relató el fiscal.

“Yo no tomé como un soborno, porque yo no hice nada y le dije no, doctor, no hace falta. Yo dije eso, no porque haya visto que me estaban sobornando, porque para que haya soborno tiene que haber cohecho y yo no era el titular de la causa”, refirió en otro momento el agente del Ministerio Público.

Agregó “en ese tiempo ya sabía que mi custodio Luis Carlos Capdevila -que fue imputado dentro del grupo de 21 policías que trabajaban con Leví Adriani- daba mi ubicación a Marcio Gayoso, Candonga, y yo ya sabía que le estaban escuchando a él y pensé, este puede tener un GPS o un micrófono, para qué me voy a arriesgar”.

Según manifestó el fiscal Cantero, de ese hecho surgió que él también recibió el bolígrafo y una importante suma de dinero, por parte del abogado Sánchez bajo directriz de María Alciris Cabral Jara -pareja de Minotauro- como agradecimiento por el archivamiento. Además, “mi unidad ya se auditó de pie a cabeza, lo que está bien porque no tengo nada que esconder”, amplió.

Abogado dijo que se quedó con la plata

El 1 de julio de 2019, el abogado Edison Sánchez se comunicó con Cantero para intentar dar directamente con Hugo Volpe, quien investigaba a Quintiliano. Es así que Sánchez se reunió con Volpe el 2 y el 18 de julio, en esta última fecha habrían pactado el archivo de la causa.

Tras la última reunión Sánchez, bajo dirección de María Alciris Cabral Jara, fue hasta el Shopping del Sol y adquirió de la tienda “Monalisa SRL” un set denominado “Happy Holiday Meistertük Le Petit Prince” de la marca Montblanc, valorado en G. 6.777.050 y que con descuento alcanzó G. 6.087.445.

Según el Ministerio Público, Sánchez volvió al despacho de Volpe y le entregó el bolígrafo y a cambio habría recibido la Resolución N° 59, en la que se resolvía archivar la causa contra Minotauro.

El abogado Edison Sánchez, asistido por el abogado Carlos Eduardo Páez Preda, era investigado por soborno agravado y en relación a ese hecho, prestó declaración indagatoria ante el fiscal Diego Arzamendia, el 13 de octubre de 2021.

Sánchez declaró ante el fiscalArzamendia que vino de Pedro Juan Caballero y “en fecha 18 de julio presento mi poder solicitando ya el archivo de la causa en forma personal al Dr. Hugo Volpe, él me respondió que iba a analizar y que vería que solución o salida procesal daría”.

Bolígrafos para fiscales

Añadió que tras abandonar la oficina, se comunicó con Cabral para informarle que entregó el escrito a lo que esta le pide que compre una lapicera. “Voy hasta un shopping de la capital, como yo no conozco de ese tipo de lapicera le mando fotos a mi cliente quien es la que elige cual sería la lapicera que se le tendría que entregar al Dr. Hugo Volpe, una vez que ella eligió, compré y puse mi RUC y mi nombre, de ahí fui hasta la Unidad Especializada”.

Sanchez refirió que puso el bolígrafo en su bolsillo, sin la caja, y esperó para hablar con el fiscal. Aguardó por mucho tiempo, pues la secretaria le indicó que el fiscal estaba en reunión, luego de eso le entregó ella una copia de la resolución. Después de esto, “como no estaba el Dr. Hugo Volpe dejé el bolígrafo en el escritorio donde el Dr. Hugo Volpe”, amplió.

Ese mismo día el abogado Sánchez regresó a Pedro Juan Caballero y su cliente le sugirió regalarle también una lapicera al Dr. Armando Cantero “por el hecho que él me habla facilitado el número del Dr. Hugo Volpe, me insiste una semana, luego la semana entrante, luego accedí a la compra de otro bolígrafo del Shopping China”, expuso ante el fiscal Arzamendia.

“Una vez que él estaba por Pedro Juan mi cliente también me manifiesta para darle un 10,000 reales en donde yo en mi astucia de abogado vi una oportunidad de ganar una plata y le seguí la corriente a mi cliente, agarré la plata, me quedé con la plata y fui hasta el Dr. Cantero para entregarle únicamente el bolígrafo, también solo el bolígrafo sin la caja, en donde el Dr. Armando Cantero no recibe de mi el bolígrafo porque él me dijo que no podía aceptar eso, me retiré con el bolígrafo”, relató el abogado.

Diligencias pendientes

Por su parte, el fiscal Diego Arzamendia informó a ABC que la causa se retrasó debido a cuestiones relacionadas a la traducción de unos informes remitidos por las autoridades del Brasil, sobre el caso, pues si bien se hizo la misma el Ministerio Público no tenía rubros para el pago a la profesional.

Agregó que la pandemia y la modalidad de trabajo que se aplicó también influyeron mucho.

Sin embargo, se logró realizar la indagatoria al abogado Edison Sánchez y que este expuso todo lo que se señaló anteriormente. Así también fue convocado el fiscal Hugo Volpe quien declaró que archivó la causa porque la defensa de Minotauro tenía acceso a las diligencias y podrían alertar a otros implicado.

También fue convocado el fiscal Cantero, pero este no se presentó, en cambio sí presentó un descargo, comentó Arzamendia.

El representante del Ministerio Público encargado de indagar los supuestos actos de corrupción señaló que tienen aún diligencias pendientes, con relación a María Alciris Cabral y Sergio de Arruda Quintiliano, para cerrar la investigación y, posteriormente, analizar si imputa o qué medidas toma al respecto.

Custodio de fiscal era informante de narco

El custodio de Volpe y Cantero, Luis Carlos Capdevila Quevedo, fue detenido en 2019 junto al comisario Germán Alberto Arévalos Villalba y 19 policías más en el marco del operativo “North”, efectuado por la Secretaría Nacional Antidrogas y la Fiscalía.

Los uniformados fueron procesados por los hechos punibles de asociación criminal y cohecho pasivo agravado, pues según la investigación en su contra habrían colaborado en Pedro Juan con la estructura liderada por el capo narco Leví Adriani Felicio, detenido en nuestro país y expulsado posteriormente el 14 de octubre de 2019. También, cayó preso su secretario Marcio Gayoso, alias Candonga.