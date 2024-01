Fiscal denuncia desigualdad jurídica ante casos de violencia hacia los hombres

La fiscal de San Pedro, Lilian Stella Ruiz, agente que investiga el caso de un hombre víctima de violencia familiar en Choré, lamentó que no existan los mismos mecanismos para denunciar los hechos violentos hacia un hombre.

Lea más: Hombre atacado en Choré: machismo impide que denuncien cuando sufren violencia

Lamentó que se estigmatice la figura del varón. Los datos estadísticos muestran denuncias hechas por mujeres en contra de hombres y no varones en contra de mujeres. “No es que porque ellos no son víctimas de violencia, sino porque no tienen ese apoyo social ni jurídico”, señaló.

Manifestó que si se habilita una ley que los hombres pueden denunciar directamente sin reproches, habrá muchos casos. “No puede ser que la mujer solamente seamos objetos de violencia familiar en el país”.

Hombres deberían tener algún número para denunciar violencia

Ruiz destacó que los hombres también deberían tener un número telefónico habilitado para denunciar hechos de maltrato. La fiscal señaló que la violencia doméstica no hace distinción entre hombres ni mujeres.

Lea más: Mujer supuestamente apuñaló a su concubino, cansada de una relación de tres en la misma casa

Manifestó que, durante su trabajo profesional ha tenido casos de que la víctima era una mujer y, cuando decretaba la detención de un hombre, este venía más gravemente herido que la denunciante”, explicó.

En ese sentido, señala que debe haber igualdad de derechos. “Existe una pequeña desigualdad en cuanto al género mismo. Es una violación al género humano”, expresó.

Desmintió que el masculino por ser el sexo más fuerte no puede llorar ni denunciar. “Estamos en un estado de derecho. Los hombres también sienten”, comentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La fiscal explicó que en el caso de que la víctima es una mujer, la imputación es rápida por temor a una muerte y, si ocurre eso, el fiscal corre el riesgo de perder su puesto. “¿Acaso el varón no puede morirse por un golpe? De seguro hay casos de hombres que murieron, pero no se denuncia porque la sociedad misma les ridiculiza”, lamentó.

Denunció además que los niños también son víctimas y las parejas no denuncian, por lo que se debe esperar que algún vecino lo haga. “¿Quién los representa?”, se cuestionó.