Video: revelan las primeras imágenes de circuito cerrado de la zona donde niño murió por presunta asfixia

Un niño de cinco años falleció esta mañana en Asunción, luego de ser presuntamente asfixiado. La madre informó a la Policía que dos adictos a las drogas, conocidos como “chespiritos”, habían ingresado a su vivienda para asaltarlos y cometieron el crimen.

La Policía acudió al sitio y obtuvo imágenes de una cámara de circuito cerrado, instalada a 50 metros de la entrada del inquilinato donde la víctima residía con su madre.

El video captado no revela ningún ingreso irregular u otro movimiento llamativo a la hora aproximada que la madre refirió a la Policía que los “chespiritos” lo atacaron. No obstante, la Policía no descarta aún ninguna versión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp