Altas sentencias para implicados en el asesinato de pariente de Juan Pablo II

El juicio por el asesinato de Miguel Rajzakowskij comenzó el 4 de marzo, a cargo del tribunal judicial de sentencia de Luque, presidido por la jueza Fátima Soledad Rojas e integrado por Julio César López Martínez y Gladys Carolina Bernal. El Ministerio Público fue representado por el Fiscal Julio Ortiz.

Considerando que el procesado Fernando Paiva se entregó voluntariamente a las autoridades y colaboró con la administración de justicia en diversos aspectos de la investigación, la jueza determinó reducir su condena. En su declaración, el acusado manifestó que se desempeñaba como conductor de la plataforma Uber y que en ningún momento previó que sus acciones derivarían en un homicidio. Expresó que jamás tuvo la intención de cometer un crimen de esa magnitud.



Lea más: Continuó juicio de presuntos partícipes del crimen de un mecánico de ascendencia polaca

Tras un análisis exhaustivo de los argumentos de las partes, la jueza dictaminó que, dada su conducta procesal y al no existir antecedentes penales previos, se le impondría una pena de 12 años de prisión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sentencia para Domingo Agustín Diana Pereira

En la sentencia de Domingo Agustín Diana Pereira se tuvo en cuenta que no cooperó para su detención y fue el portador del arma de fuego con el cual se apuntó a la víctima para que esta no ponga resistencia. También tomaron en cuenta que no se encontraba arrepentido de lo sucedido, siendo que su defensa se basó en que él no fue uno de los coautores, sino que la justicia lo confundió con una persona con su mismo alias (negro) que también lleva tatuajes en las manos, según lo expresado por la jueza que le sentencio a 28 años de prisión.

La presidente del tribunal consideró insuficientes estas alegaciones y determinó que existían pruebas contundentes que vinculan directamente al procesado con el crimen. En su resolución, enfatizó la gravedad de los hechos y la conducta del imputado.



Lea más: Mecánico asesinado en San Lorenzo: realizan reconstrucción del crimen

Tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y los testimonios recabados, la magistrada dictaminó una pena de 28 años de prisión para Domingo Agustín Diana Pereira.

Sentencia para Javier Luis Galeano:

En el caso del procesado Javier Galeano, la jueza expresó en su sentencia que no fue posible reducir su condena más allá de dos años, a pesar de haber admitido su participación en el crimen. A diferencia de su coimputado, Galeano no se entregó voluntariamente a las autoridades, dificultando así el accionar de la justicia en las primeras etapas de la investigación.

Durante el juicio, el acusado reconoció haber infligido un profundo daño y sufrimiento a la víctima, el mecánico fallecido. Esta admisión de culpabilidad, aunque tardía, fue tomada en cuenta como un atenuante al momento de dictar la sentencia.



Lea más: Detienen a vecino del mecánico asesinado en San Lorenzo

No obstante, la jueza enfatizó que la naturaleza atroz del delito cometido y las circunstancias en las que se perpetró el crimen no podían pasar inadvertidas. Consideró que la conducta previa al juicio como un agravante. La jueza dictaminó una pena de 28 años de prisión.

Conexión con el Papa Juan Pablo II

La pariente cercana de la víctima, específicamente su abuela, mantenía un vínculo de consanguinidad con el renombrado líder religioso Karol Józef Wojtyla, más conocido como Papa Juan Pablo II, quien en el año 2013 fue elevado a los altares y canonizado como San Juan Pablo II.

Este ilustre pontífice nació el 18 de mayo de 1920 en la ciudad polaca de Wadowice. El 16 de octubre de 1978, asumió el máximo cargo eclesiástico como sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana, desempeñando sus funciones hasta su fallecimiento, acaecido el 2 de abril de 2005.

En un hito histórico, del 16 al 18 de mayo de 1988, se convirtió en el primer máximo jerarca de la Iglesia Católica en pisar suelo guaraní, visitando nuestro país. Es posible que familiares directos de Wojtyla hayan migrado a Paraguay hace aproximadamente 80 años, como consecuencia del éxodo masivo provocado por los estragos de la Segunda Guerra Mundial en la nación polaca.