Exigen necropsia de joven fallecido tras resultado laboratorial que contradice a Fiscalía

Amarú Gaspar Benítez García falleció en Caaguazú el 19 de diciembre de 2023, y el cuerpo encontrado en el fondo del patio de la casa de su madre, con varias heridas cortantes, entre ellas una de hasta 6 cm; sin embargo, el médico forense, Óscar Orué, dictaminó que murió por una supuesta sobredosis y la Fiscalía caratuló el caso como “b”, según explicó Lía Rodríguez, compañera de Amarú.

“Ante este informe del médico forense respecto a las causales de muerte, la Fiscalía no procedió a investigar el cuerpo visiblemente golpeado, y en relación con los signos de violencia, argumentó que fueron tras la “caída de propia altura”. Al único examen al cual fue sometido el cuerpo de nuestro amigo, antes de ser enterrado, fue al de toxicología y los resultados se dieron a conocer recién dos meses después. Es decir, la Fiscalía no consideró necesario realizar una autopsia al cuerpo de Amarú Gaspar, y fue enterrado sin más”, indicó.

Lea más: Asesinato en CDE: juez hizo caso omiso a Fiscalía y liberó a asaltante

Agregó que la Dirección de Laboratorio Forense entregó a la familia los resultados toxicológicos que se habían practicado al cuerpo de Amarú, los cuales indican 0% (cero por ciento) de evidencia de estupefacientes y/o bebidas alcohólicas en su cuerpo, por lo que contradice lo determinado por la Fiscalía, y exigen que se cambie la carátula y que se inicie una investigación seria en torno a la muerte de Amarú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Piden exhumación y necropsia

Lía Rodríguez dijo que lamentan tener que recurrir al pedido de exhumación y necropsia, procedimientos necesarios ante las conclusiones laboratoriales que contradicen absolutamente lo descrito por el médico forense interviniente.

“Amarú fue un joven campesino migrante a la ciudad, trabajador, estudiante de la Universidad Nacional de Asunción, dirigente estudiantil, reconocido luchador social por los derechos humanos, militante de la comunidad LGBTQ+, muy amado por sus amigos, compañeros y familia. Creemos que la muerte de Amarú fue estigmatizada y ello llevó a deficiencias en la investigación. Exigimos celeridad y mayor rigurosidad en el proceso”, afirmó.

Lea más: Familia exige justicia por muerte de adolescente y denuncia irregularidades

Piden justicia para el joven porque la Fiscalía cerró el caso sin ninguna prueba científica de por medio que demuestre que efectivamente Amarú murió de sobredosis.

Familia no conforme con investigación de la Fiscalía

Ernesto Benítez, padre del joven, denunció que en la familia no están conformes con el procedimiento que hizo la Fiscalía, que cuando se inició la investigación, estuvo a cargo la fiscala Marta Leiva, quien actualmente ya no sigue en la misma.

“El forense le miró, le examinó y escribió ahí un acta, y su conclusión fue que murió de infarto producto de algún abuso de alguna droga, en conclusión, eso lo que puso. Su computadora quedó en el piso, y su teléfono, así abierto, él boca para abajo, sus manos, los dos brazos, manos, debajo del cuerpo y ahí en el suelo donde se le encontró había yuyos, hojas de árboles, y eso no se notó”, denunció.

Lea más: Crimen de adolescente en Filadelfia: Fiscalía detuvo a presunto autor

Dijo que normalmente, cuando uno está muriendo, se cae y va muriendo, seguramente, hace una reacción, se mueve, patalea; sin embargo, en el lugar donde murió su hijo no se vio nada de eso. “Como si fuera que él murió en otra parte y le colocaron ahí, sin moverse nada. La forma en que estaba su cuerpo nos generó duda”, afirmó.

Herida en cuello de Amarú generó dudas

El padre resaltó que cuando encontraron a su hijo muerto tenía una herida en la unión del cuello y la cabeza, no muy profunda como para decir que eso ocasionó su muerte, pero tampoco fue considerada por los intervinientes.

“Nos pareció que tenía golpes o moretones, en la cara, en otras partes del cuerpo. Aparte de eso, se encontraron preservativos que se usaron en esa hora, en esas horas, antes de su muerte, no sabemos, y eso katu nos llamó más la atención, eso ni miró, ni no registró nada, la gente de la Fiscalía”, criticó.

Lea más: Muerte en Arrayanes: esto dice el informe preliminar de la Fiscalía

También criticaron que siendo que había cámaras de circuito cerrado en el vecindario, la fiscala solo se acercó, preguntó, y los vecinos le respondieron que esa noche no había electricidad, por lo tanto, no funcionaban las cámaras, y no volvió a solicitar las imágenes.

Exigen respuesta de la Fiscalía por muerte de Amarú

Ernesto Benítez dijo que hace 22 días presentaron una nota en la Fiscalía para que se la haga la necropsia, con la presencia de un médico de la familia, sacar el cuerpo de nuevo y se haga estudio para definitivamente saber cuál fue la causa de su muerte, porque hasta ahora no es claro y el procedimiento de la Fiscalía les genera mucha duda, además de solicitar que cambien la carátula del caso.

“Hay una actitud, no sé si decir cómplice, pero de ninguneo, de irresponsabilidad, no les interesa, pero los procedimientos que se hicieron, nos pareció que solo era para cumplir, que el hecho ya estaba, que teníamos que resignarnos enterrarlo, y que se acabe ahí”, cuestionó.

Además, pidieron que el compañero de Amarú, que fue quien le bañó y preparó en la funeraria, vio y sintió algunas cosas en el cuerpo, sea convocado para declarar. Agregó que todavía están analizando hacer la denuncia contra la fiscala ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).