Relato de la joven que fue arrastrada por motochorros en Caaguazú

“En lo de mis padres estoy bien, me siento más segura; pero todavía no estoy lista para salir en la calle”, resaltó María Ortega, quien el lunes fue víctima de dos motoasaltantes, quienes la arrastraron por el pavimento para robarle su mochila en Caaguazú.

El ataque quedó captado en un video de circuito cerrado, donde se ve a la joven circular con su motocicleta al momento de ser abordada por los ladrones.

El relato de la joven que fue arrastrada por motochorros

Sobre lo ocurrido, la joven relató: “Me estaba yendo a mi trabajo y en ningún momento me percaté de que alguien me seguía; me iba tranquila, ya que es mi camino habitual. Después sentí que alguien me agarró de la espalda -de mi mochila-, me estiró y me echó”, dijo.

“No me acuerdo cómo pude tener tanta fuerza para agarrar mis pertenencias porque ahí tenía la llave de mi trabajo, eso es lo que más preocupaba. Mucho me esforcé para quitarles, pero no había caso. En ningún momento pensé si tenían armas, eso no me entraba en la cabeza”, prosiguió.

“En algún momento, les quité (mochila), pero ya no tuve fuerzas para correr. Me volvieron a agarrar, me volví a levantar, volví a agarrar mis cosas y pedí auxilio. En el video se ve cómo fue”, añadió.

Lamentó que nadie estuvo en el sitio para ayudarla o defenderla. “Lo que más me dolió es que nadie estuvo para ayudarme”, dijo.

Joven arrastrada por motochorros quedó con daños psicológicos

La joven señaló que quedó con daños psicológicos, como el temor de salir sola a la calle. “Acá con mi familia estoy bien, pero no estoy aún para salir a la calle. Para salir sola, no estoy”, dijo a la 1080 AM.

Agregó que en principio ni siquiera quiso ver el video de lo ocurrido. Pero, luego al ver las imágenes, entró en razón sobre el terrible ataque y le impactó que nadie estuvo para ayudarla.

Pidió condena ejemplar contra atacantes

Los dos motoasaltantes fueron detenidos y uno de ellos habría pedido disculpas a la joven. “Es difícil de perdonarle, es grande el perjuicio que me hizo, no solo en lo económico, sino psicológicamente”, dijo la víctima al respecto.

Pidió al Poder Judicial que cumpla su función y ya no permita que delincuentes como el que lo atacó estén en la calle, pese a que contaba con arresto domiciliario.

“Esta clase de personas no deben estar en la calle, más aún teniendo en cuenta que nosotros los trabajadores que nos esforzamos para tener el pan de cada día y esta clase de personas nos perjudica, eso no es bueno. Si es posible debe tener una condena pesada”, dijo.

La víctima comentó que los delincuentes se llevaron sus documentos de identidad, su tarjeta bancaria, la llave de su trabajo, su celular, dinero en efectivo por valor de G. 1.900.000 y hasta su desayuno.