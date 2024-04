Otorgan arresto domiciliario a conductor que supuestamente atropelló a ciclistas

Marcos Pablo Noguera, sospechoso de atropellar con su vehículo a los ciclistas Alberto Marinoni y Patricia López en la Costanera de Asunción, fue derivado a su vivienda para cumplir con el arresto domiciliario impuesto por el juez Miguel Ángel Palacios.

“A partir de la fecha, el señor Marcos Pablo Noguera, guardaría reclusión domiciliaria en su domicilio por disposición del juez Miguel Ángel Palacios. El ya fue trasladado por el personal de este departamento, ya guarda reclusión en su domicilio. Un paso no tiene que poner ahí en su vereda. No tiene que salir. Esto es orden del juzgado ya, no de la fiscalía”, explicó el comisario César Diarte.

Agregó que el vehículo de Noguera quedará incautado, ya que verificaron que tenía abolladuras del lado coincidente con el atropello de los ciclistas.

Sospechoso de atropellar a ciclistas sostiene que fue un accidente

El comisario Diarte dijo que la única cámara de circuito cerrado de la zona fue la que captó el atropello a los ciclistas.

“Él se mantiene en su postura de que fue un accidente, de que el afectado venía ya a una cierta distancia discutiendo con esas dos personas, con los dos ciclistas por la obstrucción del paso, que solamente le había dicho él a los ciclistas de porque no usaban la bicisenda, que el asfaltado era para la utilización de ellos y había dicho en esa oportunidad que había perdido el control y fue un accidente, pero todos vimos las imágenes y otra cosa es lo que vimos”, dijo en conversación con NPY.

Agregó que las víctimas manifestaron que fueron atropellados intencionalmente, quienes ya están en sus casas, una de ellas tiene un corte significativo, con 36 puntos.