Calle “Paraguayo Impotente”: abogado cuestiona a Policía por buscar a “artista urbano” y se ofrece a defenderlo

El director general de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional, comisario Omar Méndez, informó esta mañana que están buscando al “artista urbano” que “cambió” el nombre de calles en inmediaciones de la Comandancia por la comisión del delito de destrucción de señales de tránsito.

El comisario invocó el Artículo 216 del Código Penal Paraguayo (CPP), que hace referencia a las intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre.

Además, mencionó que el “artista urbano” se expone a pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Policía busca a “artista urbano” que “cambió” nombre de calles por la comisión de un delito

No es un hecho punible

El abogado Jorge Rolón Luna, experto en Derecho Penal y Derechos Humanos, se pronunció con indignación sobre el caso, a través de su cuenta de X (ex-Twitter). Calificó de “disparate” el argumento policial y cuestionó a dicha institución por no perseguir la propaganda electoral en señales, que –afirmó– es la que apeligra la seguridad en el tránsito.

“En primer lugar, la conducta no es hecho punible –cambiar nombre de calle no apeligra seguridad en el tránsito–. Segundo, el país está lleno de señales dañadas (propaganda electoral en señales, por ejemplo) que sí apeligran la seguridad y la Policía nunca detuvo a nadie”, cuestionó en una primera publicación.

Resaltó, en otra publicación, que el artista no incurrió en un hecho punible y no puede ser detenido ni procesado. “La conducta realizada no se encuadra dentro de lo que establece el Artículo 216 del Código Penal. La ley requiere –como precondición– que con la conducta ‘peligrara la seguridad del tránsito terrestre’”, alegó.

Lea más: Video: el pegadizo cántico de los estudiantes dedicado a Santiago Peña ante falta de garantías para el Arancel Cero

También se ofreció a presentar un hábeas corpus preventivo en defensa del activista, considerando que la Policía lo busca para ponerle a disposición del Ministerio Público, a fin que enfrente una causa.

Cambió nombre de calles ante hartazgo

La cuenta de Instagram @Shittyartx compartió ayer una foto y un video en los que se ve cómo un “artista urbano” y activista decidió “cambiar” los nombres de las calles asuncenas El Paraguayo Independiente a “Paraguayo Impotente”, e Independencia Nacional a “Negligencia Nacional”, en la cartelería vial ubicada a metros de la Comandancia de la Policía.

La intención del activista era dejar un mensaje de hartazgo ante la situación país que se vive actualmente, tras la promulgación de la Ley de Hambre Cero, pese a cuestionamientos –principalmente– del sector estudiantil.

”Mientras vivimos una dudosa independencia con un Gobierno que roza la dictadura y neglige a su gente, a su educación, a sus trabajadores y a su nación entera, esta esquina icónica de Asunción necesitaba una intervención”, expresó Shittyartx en su publicación.

La Municipalidad de Asunción ya retiró la cartelería vial alterada, según se pudo observar esta mañana.